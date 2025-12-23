埔里 廖志城施政7年 鎮庫轉盈社福加碼

南投縣埔里鎮長廖志城（二排右七）就職7周年施政成果受各界讚賞，明年加碼敬老金至3000元、生日禮金2萬元，鎮民最有感。（楊靜茹攝）

南投縣埔里鎮長廖志城23日在鎮民代表、里長等人見證下，發表就職7周年施政成果，不僅成功爭取虎頭山納入日月潭國家風景區，他從財政體質改善出發，擴大社福、強化公共建設、推廣觀光、重視多元族群文化發展，其中重陽敬老金從2000元調升至3000元，1歲至5歲發放生日禮金2萬元等社福措施，鎮民最有感。

廖志城在埔里藝文中心發表施政成果，坦言剛接任時，鎮庫短絀6300萬元，透過向中央爭取建設節流，興建納骨塔、第三市場等公共造產開源，鎮庫由虧轉盈，經7年努力累積賸餘4億2700萬元，穩健財政、加上鎮民代表會主席林釧儀率領團隊鼎力支持，成為推動鎮務後盾。

廖志城表示，仁愛公園老人會館因結構安全疑慮拆除，斥資近億元興建多功能社會福利館；改善鎮內要道與校園周邊人行環境，增設近900支監視器，提升社區治安；社會福利也全面升級，除今年新增喪葬慰問金每案5000元，明年起重陽敬老金從2000調高至3000元，1歲至5歲還有2萬元兒童生日禮金，若再加上生育補助2萬元，等於出生至5歲可領12萬元。

鎮公所提醒，喪葬慰問金、1歲至5歲幼兒生日禮金採申請制，申請人須在期限內備妥文件主動至鎮公所申辦，逾期不受理。

北門里長王金貞說，廖志城待人和氣，務實推動鎮務，不僅成功爭取虎頭山納入日月潭國家風景區，提高遊客停留時間；埔里花卉展、元宵節期間森林逐燈祭、埔里山城有聲演唱會等活動吸引人潮，帶動地方經濟，盼最後1年持續努力打造幸福埔里城。