埔里2飛行傘「空中交纏」墜落 驚險畫面曝光 疑港籍玩家誤判路線釀禍

南投埔里虎頭山昨發生2具飛行傘在空中交纏墜落的意外，所幸當時離地不高，並未造成人員死傷。翻攝臉書爆料公社公開版



南投埔里「虎頭山」是台灣熱門的飛行傘聖地，假日往往吸引大批民眾前往體驗。不過昨日（11/8）卻有一名港籍男子操作飛行傘過程中，疑似因操作不當，在半空中和另名台灣玩家相撞，雙方飛行傘交纏在一起後，雙雙墜落卡在樹上。所幸當時離地並不高，2人均未受傷，後續自行脫困。

拍下這起意外的范姓網友當時和友人至埔里虎頭山遊玩，看到山頭有不少玩家正在玩飛行傘後，拿出手機拍下飛行傘在空中翱翔的畫面，還邀請身旁女性友人一起玩，不料卻意外拍到1具黃色飛行傘逐漸往右下方移動，最後和另具紅色飛行傘撞上，2具飛行傘在空中交纏後急速下墜，雙雙卡在下方樹林內。

畫面曝光後引發網友熱議，不少網友傻眼表示「連空中都有三寶」、「還好離地面高度不高」、「天空就這麼大，還會撞在一起也是不簡單」。當地飛行傘業者則留言表示「人員皆無受傷失聯，只有掛樹，且自行收傘回家了，謝謝大家關心。不需要隨便猜測。」

南投縣教育處說明，出事的2名飛行傘玩家都擁有執照，更是教練級玩家，當時疑似是香港籍玩家誤判路線才導致相撞意外，所幸2人均無大礙。另依《無動力飛行運動及其經營管理辦法》，若發生重傷、失蹤或死亡事故，業者應在事發後3小時內，向事故發生地之直轄市、縣（市）主管機關通報；不過昨日情況並非重大意外事故，業者並不一定要通報，不過縣府仍會提醒業者加強玩家放行等內部管理，並定期會同專家進行稽核。

