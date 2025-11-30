埔鹽古厝飄香 百年三合院見證復古婚宴的永恆情誼

▲在追求奢華婚宴的時代洪流中，有一對新人選擇轉身擁抱傳統，將於今日那個秋意正濃的週日，在彰化埔鹽鄉廍子村的施家古厝，許下他們最浪漫的誓言。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】在追求奢華婚宴的時代洪流中，有一對新人選擇轉身擁抱傳統，將於今（30）日那個秋意正濃的週日，在彰化埔鹽鄉廍子村的施家古厝，許下他們最浪漫的誓言。這不僅是一場婚禮，更是一趟穿越時光的旅程，重現台灣古早婚宴最純粹的感動。

「我們想要的不只是婚禮，而是能傳承的故事。」這對來自外地的新人，透過台中婚禮顧問公司的介紹，一眼就愛上了這座歷經歲月洗禮的三合院。紅磚灰瓦、廊簷深深，古井水聲潺潺，這裡保存的不只是建築，更是幾代人共同編織的生活記憶。

施家古厝的復興本身就是一曲動人的樂章。自民國95年古井重新湧出活水開始，施家子孫二十年如一日，有錢出錢、有力出力，讓這座百年建築重獲新生。如今，這裡不只是家族的精神象徵，更成為社區凝聚的暖心空間，見證過無數農特產市集的歡笑、民俗慶典的熱鬧，以及戀人們在夕陽下拍攝婚紗的甜蜜瞬間。

婚宴當天，古厝廣場將飄散著總舖師的拿手菜香，八仙桌椅上擺設著傳統碗盤，賓客們在榕樹蔭下話家常，重現早年辦桌那份真摯的人情溫度。沒有華麗的舞台特效，只有長輩溫暖的祝福、孩子們嬉戲的笑語，以及三合院裡自然流淌的時光。

這場別開生面的婚宴，是新時代與舊傳統的美麗邂逅。新人用最質樸的方式，找回了婚禮最原始的意義——在充滿故事的空間裡，與最重要的人分享生命中最幸福的時刻。施家古厝不僅為新人見證愛情，更讓每個參與者都能在這裡，找回記憶中那份最純真的感動。

這股復古婚潮正在悄悄蔓延，提醒著我們：最動人的婚禮，不在於排場多大，而在於情感多真。埔鹽鄉的這座三合院，正用它斑駁的磚牆和溫暖的懷抱，訴說著永不褪色的愛情故事。