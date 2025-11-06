埔鹽鄉糯米藝術節 許文萍鄉長當起帶貨主播攤位熱銷

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】一年一度的「埔鹽鄉糯米藝術節」以吃喝玩樂與買的五大主軸熱鬧登場，當天活動現場湧入超過3,000名民眾，在品嚐美食、欣賞表演的同時，也透過如同走入生鮮超市般的農特產市集大肆採購，把各社區的精緻農產與加工品掃貨帶回家分享親友。主辦單位埔鹽鄉公所表示，今年不僅人潮爆滿，攤商銷售也創佳績，成功打造最具「購買力」的鄉鎮活動。

「很多人都以為埔鹽鄉沒有熱鬧的街道與市集，所以不知道哪哪裡可以買到鄉內的農特產?」鄉長許文萍表示，外界常以為埔鹽缺乏熱鬧商圈，經濟活動有限，但事實上，最具特色與實力的商家正存在於各社區之中。她指出，各社區依照在地農特產研發自家加工品，透過網路、群組銷售或市集通路，讓傳統糯米食品、花椰菜乾、菜脯、手工點心等優質產品走出社區、被更多人看見。因為這些加工品的收益，不僅作為社區照顧據點的供餐基金，也促成社區團結，共同投入電商、行銷與創新，讓埔鹽在地產業發展更具活力。

別小看平常不過的花椰菜，許文萍鄉長說每一棵都是鄉親心血的結晶。（圖／記者周厚賢攝）

在當天逾三千人的活動現場，許文萍親自化身「最佳帶貨主播」，逐攤向民眾介紹竹筒米糕、麻糬、芋丸、綠豆糕、高麗菜乾等各式特色美食，熱情招呼大家一起支持在地農產。她更自掏腰包實際消費，以行動力挺社區產業，帶動不少民眾跟著一起採購，形成一幅長久以來最動人的買東買西的畫面，也成為糯米藝術節成功的重要關鍵。

有著社區與村辦公室心連心的努力，許文萍鄉長致力推動糯米藝術帶動鄉內產業觀光發展得到成果。（圖／記者周厚賢攝）

許文萍鄉長也期許，每年的糯米藝術節不僅是展現埔鹽農產實力的平台，更已成為鄉親們「全家總動員採購日」的重要節慶。她也期待藉由活動持續推廣在地加工品，讓更多人看見埔鹽的深厚能量與創新潛力。