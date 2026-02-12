埤源吳厝派出所送暖弱勢 家戶過好年溫情滿溢

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】埤源吳厝派出所員警日前在巡查勤區時發現轄內部分家庭因突發狀況生活困難，即時發放民生物資，並結合鎮民代表曾特掌支援物資與陪伴關懷，讓弱勢家庭在新年前夕獲得溫暖與安心，充分展現警方守護民眾、關懷社會的使命與行動力。

埤源吳厝派出所員警在發現有急需家庭後，立即聯繫社會資源，提供米、油及生活用品等民生物資。每日巡查與關懷的行動，不僅解決民眾燃眉之急，也讓鄉親感受到警方的貼心與誠意，拉近警民距離。

鎮民代表曾特掌得知訊息後，主動提供食物與日常生活物資，並親自與派出所員警一同前往關懷。受助家庭不僅獲得即時援助，更感受到社區的溫暖與支持，充分展現地方代表急民所急、關懷弱勢的精神。

西螺分局分局長吳誌權指出，警方除了維護治安與交通秩序，也肩負社區關懷的重要角色。透過日常勤區巡查及接觸民眾，主動發掘急需協助個案，並整合地方資源與民意代表力量，讓援助更即時、更全面，將社區警務落實於民眾生活。

此次物資關懷行動不僅解決弱勢家庭的生活困境，也傳遞社區互助精神與溫暖。警方與民意代表攜手合作，將守護民眾的承諾轉化為具體行動，讓轄內家庭在新年期間感受到社會關懷，溫馨迎接新年。