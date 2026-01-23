埤頭國小「上智圖書館」動土 打造智慧閱讀新天地

記者張溎壕／彰化報導

「投資教育，就是最明智的投資！」埤頭國小今（23）日舉行「上智圖書館」動土典禮，縣長王惠美、埤頭鄉長杜懿彩，以及台灣88工商協進會代表一同鏟土，為孩子打造智慧閱讀新天地。

王惠美表示，這座圖書館總經費約2,000萬元，其中台灣88工商協進會集資1,600萬元，縣府挹注400萬元，完美展現「公私協力」的教育投資典範。她特別感謝吳明富理事長、黃火煌創會長、梁明聖榮譽理事長，以及協會全體幹部，捐款不只是金錢，更是對彰化孩子的未來投資。

「圖書館叫『上智』，希望孩子在這裡累積知識、培養智慧，愛上閱讀。」王惠美說，除了美觀的建築設計，學校近年也推動美學教育與永續發展課程，未來孩子一定會喜歡在這裡看書、學習。

縣府也投入近1,900萬元改善校園環境，包括打造全國首座「智慧化氣候友善校園」、翻新多媒體教室、改善幼兒園周邊、更新球場及老舊廁所，希望讓孩子們在軟硬體兼具的環境中快樂學習。

吳明富表示，埤頭國小是他的母校，過去學習資源有限，所以想回饋家鄉，打造一座圖書館給孩子們，讓他們透過閱讀看見更大的世界，也找到人生方向。

校長江怜秀說，感謝協進會與縣府的支持，圖書館建成後，學校會善用資源，深化閱讀教育，陪伴孩子沿著閱讀大道成長，也希望他們將來能回饋社會。

教育處指出，學校在校長與老師、家長會的用心努力下，辦學績效亮眼，不僅獲得「閱讀教育績優學校特優」殊榮，也成為全國第一所「智慧化氣候友善校園示範國小」。學生在籃球賽事中屢創佳績，展現學校多元發展成果。

埤頭國小今日舉行「上智圖書館」動土典禮，縣長王惠美與台灣88工商協進會代表共同鏟土，為學童打造兼具知識與美學的閱讀堡壘。（記者張溎壕攝）