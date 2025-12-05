執勤蕭美琴交管 24歲警遭撞傷重

副總統蕭美琴（左）5日視察宜蘭金柑產業。（李忠一攝）

副總統蕭美琴5日前往宜蘭視察，宜蘭縣警局出動大批警力執行交通管制等勤務，休假中24歲礁溪分局礁溪派出所警員林呈樺因此被召回，負責頭城鎮青雲路口的號誌控制，卻在晚間6時30分許執勤時，遭一輛偏離車道的廂型車撞擊，林員傷勢嚴重，至截稿為止仍在醫院救治中。

意外事發後，林呈樺父母及女友也從新北市三重區，急奔醫院了解狀況。據了解，林的父親剛從警職退休，聞訊後心痛不已；林母則說，4日才接到兒子電話表示昨日休假，不知道為什麼會被召回支援交管。

總統府發言人郭雅慧表示，副總統知道後已請政委陳金德、立委陳俊宇前往關心，後續會密切注意員警狀況，祈願一切平安。警政署長張榮興則指示督察室主任呂新財，趕往宜蘭探視關心，並協請醫院全力救治。

據了解，林呈樺遭撞後整個人被卡進車底，救護人員抵達後才設法將他搶救出來送醫，副總統車隊結束頭城行程經過車禍路口，不少跟隨副總統行程的地方民代等人，都目睹車禍發生後的慘狀。

蕭美琴昨日到礁溪關心金柑產業，她還力薦陪同他一起出席的民進黨宜蘭縣長參選人林國漳。據了解，蕭除到礁溪關心金柑的行程，結束後車隊前往頭城鎮。宜蘭縣警局除協助維安工作，為確保副總統車隊順利行進，也在路口安排警力執行交整勤務。

從警4年在礁溪所服務的林呈樺，昨日原本休假，但因副總統勤務而管休、召回，負責頭城鎮台2線青雲路二段的交整勤務，執行該路口號誌管制。昨晚6時30分許，當時因下雨天色昏暗，駕駛租賃廂型車、由北往南行駛的39歲徐姓男子，偏離車道直接撞上林員；林被救出後意識模糊，生命徵象不穩定，且臟器外露、右大腿開放性骨折。宜蘭縣代理縣長林茂盛獲悉後，即前往醫院了解。林員傷勢嚴重，陽明交大附設醫院急重症團隊正全力搶救中。

肇事徐男疑因驚嚇過度，無法清楚向警方描述車禍發生原因。警方表示，徐男因不明原因駕車外偏至路口撞擊林員，詳細車禍發生原因待後續調查釐清。