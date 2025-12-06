執勤蕭美琴交管24歲警遭撞！藍白狂轟為輔選 綠喊「公務」曝行程

副總統蕭美琴（左）5日視察宜蘭金柑產業。（資料照／李忠一攝）

副總統蕭美琴昨天訪問宜蘭，24歲的林姓員警遭1輛廂型車撞擊，圖為肇事車輛。（警方提供）

副總統蕭美琴昨（5日）前往宜蘭視察，宜蘭縣警局出動大批警力執行交通管制等勤務，休假中的一名24歲林姓警員因此被召回，卻在執勤時遭一輛偏離車道的廂型車撞擊，傷重送醫。對此，藍白痛批，「若只是假視察、真輔選，凸顯民進黨政府治國無方、腦子只剩選舉」、「專門來幫民進黨宜蘭縣長候選人林國漳輔選」。對此，民進黨宜蘭縣黨部發出聲明，指出蕭副總統此行為公務性質，並非輔選行程，不應被扭曲利用。

該名林姓警員傷勢嚴重，經送至陽明交通大學附設醫院團隊搶救，情況穩定，今（6日）凌晨已轉院至台北榮民總醫院。這次事件也讓國民黨立委吳宗憲質疑，民進黨高官搞政治，害得平時業務繁重的基層員警，休假還得上班，甚至遭逢意外；他並批，原來蕭美琴好不容易來一趟宜蘭，不是關心縣政、也不是關心基層員警，而是專門來幫民進黨宜蘭縣長候選人林國漳輔選。

另外，民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠今也批，有高官要關心宜蘭，大家都不會反對，但若只是假視察、真輔選，凸顯民進黨政府治國無方、腦子只剩選舉。她並指出，自從民進黨提名林國漳競選宜蘭縣長，民進黨從上到下如何拿政府資源，傾全力為輔選，宜蘭人都看得很清楚。

對於藍白質疑「輔選」行程，民進黨宜蘭縣黨部稍早也發出聲明表示，針對蕭美琴昨日前來宜蘭執行公務行程時，不幸發生林姓員警於交管勤務中遭車輛撞擊一事，大家都深感不捨。副總統得知後即刻表達關切，相關單位亦持續追蹤傷勢，並全力協助醫療照護，希望林姓員警能早日康復。縣黨部在此呼籲外界勿消費傷者、勿以不實訊息刻意模糊焦點、散播錯假資訊。

民進黨宜蘭縣黨部指出，「蕭副總統此行為公務性質，並非輔選行程」，行程內容均與地方災後關懷、農業發展及長照政策推動相關。副總統首先探視於花蓮光復鄉協助賑災時不幸感染、病危的李耀全先生，所幸目前已恢復六成健康狀況；隨後前往礁溪鄉淇珍御果友善農場，在金棗落果期關心農民生產情形並與農友座談；之後至頭城鎮聖方濟安養院關懷長者，宣導長照3.0政策；最後訪視頭城鎮農會頭圍農驛品牌館，了解宜蘭地方產業與農業的發展近況。

另外，縣黨部再次強調，副總統公務行程的重點在於關懷民眾、支持地方發展，不應被扭曲利用，也請各界共同為受傷員警祈福，一起盼望他能早日康復、平安回家。至於林國漳稍早也在臉書發文說，在第一時間得知後，隨即前往陽明大學附設醫院關心傷勢，拜託醫療團隊全力協助急救，並請政委陳金德及立委陳俊宇麻煩相關單位盡速協助將傷者轉院至台北榮民總醫院治療。

