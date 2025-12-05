執勤蕭美琴宜蘭行交管！24歲警遭撞命危 父親心痛：為何休假還貼班？

一名員警在執勤中被民眾開車撞上。（圖／翻攝畫面）

宜蘭縣頭城鎮5日傍晚發生一起嚴重警勤事故，一名年僅24歲的林姓員警，在副總統蕭美琴視察行程前負責交通管制工作時，不幸遭一輛廂型車撞擊，導致右腿開放性骨折、臟器外露，目前情況危急，尚未脫離險境。林員當時原排定休假，但被臨時調回支援勤務，對此，父親也心痛發聲了。

事故發生在當日傍晚6時20分，地點位於頭城鎮青雲路二段59號路口。林員正於該處執行交管勤務，準備迎接副總統車隊通過，突遭一輛由徐姓男子駕駛的廂型小貨車撞上。警方調查後確認徐男並無酒駕情形，車內也無可疑物品。據悉，徐男與妻子當日從新竹出發前往礁溪泡湯，途中經大溪漁港用餐，餐後駕車離去時發生意外。徐男供稱當時僅正常直行，因天色昏暗且下雨，視線不明，不慎偏離車道才撞倒員警。

林員自警專第38期畢業後，任職於礁溪分局，從警資歷四年。事故發生後，林員的父母及女友趕往醫院陪伴，母親在開刀房外悲泣喊道：「還給我一個完整的兒子。」林父亦為退休警職人員，得知兒子在休假日被調回勤務，難掩憤慟，當場要求查看班表，並表示為何休假還要貼班。

分局則回應指出，由於副總統來訪宜蘭，警力調度需求大增，因此緊急調派休假警員支援。對此，政務委員陳金德於晚間9時抵達醫院探視，聽取林父說明後承諾將協助處理後續。林父哽咽表示，只希望醫療團隊全力搶救，「孩子那麼痛，我有多捨不得」。

總統府發言人郭雅慧表示，蕭美琴在得知事故後，立即請陳金德與立委陳俊宇代表前往醫院關心，並強調將持續掌握林員的醫療狀況，祈願他能平安度過危險期。

