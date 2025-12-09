執勤警遭廂型車撞飛恐截肢！肇事駕駛0道歉家屬怒轟

12月5日晚間，宜蘭發生一起嚴重交通事故。24歲林姓警員正在執行副總統蕭美琴視察行程的交管勤務，站在路側進行燈號控制時，突遭一輛黑色廂型車猛烈撞擊。

根據行車紀錄器畫面顯示，肇事的廂型車突然向右偏移，先撞上路旁燈箱，隨後全力撞向林姓警員。強大的撞擊力道將電線桿撞歪，號誌箱瞬間毀損，林姓警員被拋落至水溝中。

醫院診斷報告指出，林姓警員傷勢相當嚴重。腹部有大面積開放性創口，右大腿為開放性骨折，小血管幾乎全部斷裂。醫療團隊表示，雖然目前生命徵象暫時穩定，但感染風險極高，最嚴重的情況不排除需要截肢。

警方調查結果顯示，39歲徐姓肇事駕駛酒測值為零，也無毒品反應。徐男向警方供稱「不記得如何撞上去」，僅提及自己患有慢性病與嗜睡困擾。警方已依過失致重傷及妨害公務罪將徐男移送偵辦。

林姓警員的母親接受訪問時，對肇事駕駛的態度表達強烈不滿。她表示，徐男至今未曾道歉，質疑對方「好像躲在輿論傘下，不會想看看被你撞成這樣的人現在如何」。林母認為，如果還有人性，至少應該來看看孩子現在的狀況。

針對外界藍白陣營批評蕭美琴「假視察、真輔選」的政治攻防，林母特別澄清立場。她強調，家屬只是平凡家庭，不願被捲入政治口水戰。她呼籲各界將焦點放在事故真相與預防措施，而非政治利益，不要將兒子的重傷當作政黨攻擊的武器。

12月6日下午，副總統蕭美琴與行政院長卓榮泰前往台北榮總探視受傷的林姓警員。兩人向家屬表達慰問之意，並感謝醫療團隊的全力搶救。蕭美琴表示，連續發生兩起警員執勤受傷事件令人心痛，希望社會各界共同為受傷員警祈福。

林母透露，兒子一直以警察工作為志業，熱愛這份職業。家屬目前最大的願望，就是希望他能平安度過難關，早日康復重返第一線，繼續為民眾服務。整起事故的後續發展，警方仍在持續調查中。

