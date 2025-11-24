執勤酒駕？移民署花蓮專勤隊酒測值0.18mg/l遭送辦 他當下抽血未驗出酒精

移民署花蓮專勤隊一名游姓男子駕公務車執勤時，被驗出酒測值達0.18mg/l。（圖／翻攝自Google Maps）

移民署花蓮專勤隊日前遭人投訴指出，一名游姓男子駕駛專勤隊公務車於花蓮市中美五街執勤時，與停在路旁車輛發生擦撞，儘管當時未有明顯擦撞痕跡，但保險起見仍報警處理，游姓駕駛卻在酒測時被驗出酒測值達0.18mg/l，疑似昨天酒未退執勤。對此，移民署也回應表示，該同仁並未向警方表示「隔夜酒未退」，當下前往醫院抽血未被驗出酒精，目前已向花蓮監理站提出申訴。

移民署指出，有關媒體報導專勤隊人員執勤期間酒駕一事，移民署北區事務大隊花蓮縣專勤隊說明，該名同仁於19日駕駛公務車於巷道迴車時，擔心疑似有與路旁車輛擦碰，遂主動通知車主與警方到場。車主表示車輛無新損傷，警方現場測得同仁酒測值0.18毫克，未達公共危險程度，屬行政罰範圍，由警方依違反道路交通管理處罰條例辦理裁罰。

移民署澄清，經專勤隊向花蓮警分局查證，該名同仁並無向警方表示「隔夜酒未退」一事，亦未發現有該等說法之紀錄或證據，請外界勿加揣測。

移民署補充，該名同仁事發後即主動赴醫院血液檢測，結果未檢出酒精，已向花蓮監理站提出申訴，本案涉及事證判斷，包括酒測與血液檢測等，均將由主管機關依法認定，移民署後續將秉持勿枉勿縱原則，依主管機關認定結果，檢討相關人員責任，並持續督導所屬人員注意執勤安全。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

