執導《一路玩到掛》賣爆！羅伯萊納與妻陳屍家中 疑遭親兒殺害

【緯來新聞網】好萊塢名導羅伯萊納（Rob Reiner）曾指導2007年電影《一路玩到掛》（The Bucket List），是其生涯最賣座的作品。令人震驚的是，他於美國時間14日晚上被證實，與68歲妻子蜜雪兒（Michele Singer Reiner）身傷有刀傷於洛杉磯住家身亡。綜合美國媒體報導，洛杉磯警局搶劫兇殺科正持續調查中，另有消息人士透露，兇手就是他們兒子尼克。

羅伯萊納驚傳身亡。（圖／達志）

廣告 廣告

據《PEOPLE》報導，有消息人士透露兇手是他們的尼克雷納。尼克過去曾接受採訪談到，自己與毒癮長達數年的鬥爭，從十幾歲就開始吸毒，約15歲就開始反覆進出戒毒所，但隨著毒癮加重，離家越來越遠，很長一段時間是無家可歸。這段經歷，被寫進他參與編劇的半自傳電影《成為查理》，老爸羅伯萊納就是此片導演。

《一路玩到掛》當年上映相當熱賣。（圖／達志）

78歲羅伯萊納來自演藝世家，父親是知名喜劇演員卡爾萊納（Carl Reiner），而他於六零年代以編劇身分踏入演藝圈，七零年代演出經典影集《一家子》（All in the Family）而紅，兩度獲得黃金時段艾美獎喜劇類最佳男配角。



之後，他的重心轉往導演工作，執導多部膾炙人口電影，包括《搖滾萬萬歲》、《伴我同行》、《當哈利遇上莎莉》、《軍官與魔鬼》、《公主新娘》、《軍官與魔鬼》、《白宮夜未眠》、《一路玩到掛》等。其中在拍攝《當哈利碰上莎莉》期間，羅伯遇到攝影師老婆蜜雪兒，兩人於1989年結婚，這段感情促使羅伯改寫該片結局。根據IMDb資料，羅伯已完成《搖滾萬萬歲》續集拍攝，預計明年上映。



★ 珍惜生命、請拒絕毒品誘惑，《緯來新聞網》提醒您遠離毒品 ★

更多緯來新聞網報導

江祖平狂掀三立高層之子變態惡行 暴瘦10公斤安排心臟電燒手術

温昇豪「屎在滾」夾著屁股狂奔 慘遇辦公室宿敵范少勳