執政縣市長人選難產 藍營焦慮

國民黨包括宜蘭縣、新竹縣、彰化縣與嘉義市等執政縣市，明年縣市長人選迄今未明朗，引發基層焦慮。（本報資料照片）

盤點國民黨明年地方選情，在宜蘭縣、新竹縣、彰化縣及嘉義市雖有執政優勢，不過明年選舉縣市長人選遲未明朗，藍營基層爆發高度焦慮，憂心被早已蹲穩馬步的綠營捷足先登，讓國民黨好不容易奪下的艱困選區或長期執政的江山拱手讓人，也失去地方包圍中央的基礎。

民進黨10月提名律師林國漳參選宜蘭縣長，選民在各大小場合可見林國漳身影。國民黨基層表示，藍營包括立委吳宗憲、議長張勝德有意參選，甚至也有人支持無黨代理縣長林茂盛，看似群雄爭霸，但黨中央遲不決定人選等於空談。

宜蘭藍營基層透露，已多次提出請黨中央討論宜蘭縣長人選，但黨中央都沒有安排，藍白合也沒有進展，選戰能量逐漸削弱，尤其宜蘭選民結構長年綠大於藍，再拖下去將失疆土。

新竹縣藍營內部則暗潮洶湧，副縣長陳見賢上月宣布參選下屆縣長，藍委徐欣瑩、林思銘近期也動作頻頻。黨內人士說，藍營並無分裂本錢，支持者焦慮感不斷升高，黨中央再不加快整合腳步，恐讓藍天變綠地。

地方人士分析，艾普羅民調中心最新調查顯示徐欣瑩和可能綠營對手鄭朝方勢均力敵，雖然落後在誤差範圍內，卻也顯示藍營完全不容樂觀，唯有團結一致對外，推出最強候選人才有可能保住竹縣江山。

藍營彰化縣長人選也遲遲未定，雖有工策會總幹事洪榮章已推出「榮耀彰化．美好篇章」看版、彰縣府參議柯呈枋表態，加上頻頻被點名的立委謝衣鳯等3人，不過黨內卻沒有動靜，面對綠營4人12月中旬將辦民調，更加刺激藍營基層緊張情緒，希望盡快產生縣長參選人，讓大家開始衝刺。

嘉義市長黃敏惠4任執政長達17年，被國民黨組發會主委李哲華認為有優勢，嘉義市非艱困選區，但現況是明年市長選舉國民黨遲遲推不出接班人，基層焦慮萬分，有資深黨員反問：「若非艱困選區為何要藍白合？長期執政為何沒有培養接班人？」

反觀民進黨提名的立委王美惠早已領先起跑，國民黨卻連黨內協調整合、初選機制都還沒啟動，黨內提名後還有「藍白合」要協調，嘉義市議員鄭光宏直言，時程拖愈久，基層愈焦慮，選戰打起來愈吃緊。