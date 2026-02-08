執政聯盟大贏 台日互動務實緊密

日本眾議院選舉結束，由自民黨與日本維新會組成的執政聯盟，可望跨過2/3的門檻。成大政治系教授王宏仁表示，執政聯盟合計席次若達到310席，除可確保施政順暢，也將具備啟動修憲程序的政治條件，牽動日本對外戰略、台日關係及亞太安全布局，台日雙方接觸將可能變得更加密切；尤其在無人機與供應鏈上，可能會有更緊密的合作。

王宏仁指出，選後最立即的影響在於美日關係，高市早苗預計3月訪美，勝選幅度夠大，將有助於進一步強化美日關係，美方對日本領導人的重視程度也會隨之提升。他認為，日美關係原本就相當穩固，大勝將使合作更具政治基礎；相較之下，日本和大陸的關係只會繼續惡化，不太可能改善，高市早苗在國內支持度提升後，對中國因素的顧慮將進一步降低。

談及台灣部分，王宏仁表示，日本不會高調宣布對台政策轉向，但台日實質合作不會停滯，官員之間接觸的頻率甚至可能提高，互動將朝更務實方向發展。

他指出，高市早苗高度關注台海周邊情勢對日本西南諸島的影響，以及可能牽動日本本土安全的風險，使得日本在相關議題上必須與台灣保持高度合作；尤其在軍民兩用領域，如無人機與供應鏈安全，日本可能加強與台灣的產業合作，但在軍事交流上，仍會刻意避開高度敏感項目，以降低政治風險，結論是台日關係整體將更加緊密。

至於影響台灣的中日關係上，專長日本政治的文化大學政治系教授鄭子真認為，執政黨聯盟大勝，中日緊張態勢短期恐怕難以趨緩，大陸未來可能被迫調整對日策略。

鄭子真分析，過去一段時間，中方在稀土、投資與觀光等層面的強硬作法，反而在日本國內產生反效果，助長民眾對高市早苗的支持度，日本社會也逐漸形成共識，單純以高壓手段對待日本，等同替自民黨增加政治動能。

鄭子真認為，整體而言，自民黨與同盟政黨在選舉大勝，日本將在美中競逐格局中扮演更積極角色，成為維持亞太安全秩序的重要大國。