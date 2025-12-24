執政邁向第8年！盧秀燕「顧家三件事」比喻市政治理 強調會奮鬥到最後一秒

盧市長率領全體市府團隊深深一鞠躬





台中市長盧秀燕率領市府團隊執政滿7年，即將邁向第8年，24日舉行施政7週年成果記者會，以「七年同行、幸福前行」為主軸，向市民報告7年來的施政成果。她特別回顧第一年就職典禮上許下的諾言，以「顧家最重要的三件事」巧妙比喻市政治理，感謝市民家人一路相挺與支持，她將為台中奮鬥到最後一秒鐘。盧秀燕強調，任期最後一年，有始有終、專心市政，請大家「不用幫我找工作」。

市府舉辦盧秀燕就職7周年施政成果發表會

盧市長今日上台首先率領全體市府團隊向民代、市府同仁、區長及市政顧問及廣大的市民家人深深一鞠躬，感謝各界的鞭策與支持。針對近期外界各種勸進，她更透過影片回顧2018年就職典禮上曾說過的話：「沒有什麼比在自己的家園，照顧服務市民家人，更快樂更光榮的事情！」，強調自己有始有終專心市政，「以市政為唯一，全力以赴，而且說到做到！」

盧市長強調，市民支持她成為台中升格直轄市首位女性市長，更打破政壇魔咒連任、創造歷史，她身懷感激，也是她這幾年來不為外界各種勸進所動的最大原因，並進一步秉持三大核心精神，以媽媽心治理市政：

孩子與市長一同彩繪台中7年來代表性建設的藝術裝置

第一、全心全意照顧好家人，包含改善空污、恢復老人健保補助、公托親子館倍增與六都唯一免費復康巴士，包含教育預算7年來佔比都是六都第一，讓市民有感。

第二、將家裡的缺補起來，讓台中過去缺乏或蓋不起來的建設逐一完工啟用，包含綠美圖落成啟用、台中國際會展中心開館營運、大智路打通，以及「看不見的建設」污水處理成長率六都之首等，特別感謝這座城市許多無名英雄。

第三、解決台中這個大家庭的困難與危機，不僅於新冠疫情期間勇奪全國防疫第一名佳績，面對氣爆、豬瘟及美國關稅三大挑戰順利度過危機，守住台中也守住台灣，讓市民安居樂業。

盧市長在報告中逐一點名，感謝每一位局處首長，肯定他們各司其職、發揮所長，讓城市更進步、台中變得更好，最後強調自己任期還有一年，感謝大家對她有所期待，但先「不用急著幫她找工作」，她會有始有終，把握機會把市民家人照顧好，努力奮鬥到最後一秒。

盧市長施政7週年成果記者會現場

今日記者會特別邀請7位與盧市長2018年上任同一年出生的孩子擔任嘉賓，盧市長與孩子High5並開心說，「他們7歲，我上任七年！」，孩子與市長一同彩繪台中7年來代表性建設的藝術裝置，象徵「為城市上色」，陪孩子見證台中7年來的成長與變化。

包含立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔、前立法委員郭林勇、林豐喜、市議員吳瓊華、陳本添、張瀞分、黃馨慧、張廖乃綸、朱暖英、劉士州、陳文政、陳成添、李文傑、林霈涵、賴義鍠、吳振嘉、古秀英、邱愛珊、李中、黃佳恬、陳雅惠、及前副議長陳天汶、前議員邱素貞皆出席祝賀。

