（圖／本報系資料照）

中共對台進行「正義使命-2025」軍演，主因源於中日外交風波及美國對台最大軍售案，但綠營黨政媒至今仍緊咬八竿子打不著關係的蔣萬安，煞有其事討論著「為何蔣萬安前腳離開上海，共軍後腳跟著演習？」明顯企圖把兩岸僅存的官方交流徹底汙名化。執政黨若真做不到替和平找出路，也至少手下留情，別反過來詛咒和平。

面對兩岸僵局，朝野其實仍不乏逆風而行的人。無論是甫自海基會董事長卸任的吳豊山、積極規畫與習近平會面的鄭麗文，抑或排除萬難終而讓雙城論壇得以續命的蔣萬安，他們匍匐前進，要找出可能通往和平的路徑。

廣告 廣告

然而，製造兩岸寒冬的執政黨，卻只會嘲笑他人在用打火石取暖。我們看到，賴清德近日呼籲朝野讓1.25兆國防特別預算通過，「勿讓中國認為可以侵略台灣」，此言明顯在暗指藍白是迎合對岸的在地協力者。

我們也看到，當蔣萬安在雙城論壇向對岸喊話「接觸比牴觸好，對話比對抗好」，民進黨竟狠酸他未能創造和平，反而帶來軍演。別人站上刀口替執政黨分憂解勞，這個黨卻嫌對方姿勢不好，還順手潑了一桶糞。這位當家者難道不曉得，出腳絆在野黨，倒下的其實是整個國家嗎？

賴政府是該拾起善念，用正向的心看待在黑暗時刻仍願替和平奔走的人；因為台海的溫度，不是被哪一場軍演突然推高，而是被國內政治的互不信任一點一滴加熱。當朝野把彼此當成「必須擊倒的對手」，兩岸議題就只剩口號與動員；一旦內部沒有最基本的共識與節制，外部風險便更容易被誤判、被操弄，最後就是由全民承擔代價。