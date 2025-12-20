執政黨拒絕讓步是為掩飾不安

（圖／本報系資料照）

民進黨執政將邁入第10年，台灣民主卻未見進步，反而陷入行政與立法全面對撞的憲政僵局。行政院拒絕副署立法院通過的《財劃法》修正案，立法院則以總統彈劾案反制。看似法律爭議，實則反映朝野彼此互不信任、互不承認正當性的制度困境。當制度淪為政治攻防的工具，真正受損的不是單一法案，而是民主體制最基本的「信任」。

事實上，政治對立在民主體制本是常態，信任不足也不罕見。真正危險的是，當執政者對治理缺乏足夠自信，採取更激烈手段鞏固權力就不難理解。放在今天，讓民進黨具有信心能制衡在野的「兩張王牌」，意識形態與台美關係，都在逐步失靈，導致執政黨失去過往的底氣。

第一張牌，是以輿論操作在野黨「親中」的意識形態標籤。這種策略長期在政治攻防奏效，特別是在兩岸緊張與中國威脅明顯的時候。然而近年台灣內部的經濟焦慮、居住壓力與青年對未來的不安，加劇民心對「穩定」的需求。大多數台灣民眾當然重視國家安全與主體性，但也愈來愈清楚，穩定的兩岸關係與務實的對話同樣不可或缺。賴政府對兩岸政策、陸配議題乃至兩岸交流的強硬態度，雖能凝聚基本盤，但對中間選民卻產生疏離。當政治動員長期建立在意識形態與對立上，不但難以處理實際問題，更進一步傷害建立共識的可能。

第二張牌，是民進黨長期主張台美關係友好的政治紅利。然而，從川普回歸白宮開始，美國跟盟友的互動更接近「單方索取」，台灣被要求大幅提高國防預算，但美方的支持與回報卻未同步擴大。當台美經貿談判遲無突破，動輒數千億以上的對美投資與軍購卻屢創新高，人民自然會問：台灣付出這麼多，換來什麼保障？中研院歐美所今年3月的「美國肖像」民調顯示，59.6％受訪者認為美國不值得信任，而華府智庫布魯金斯研究所報告則發現，40.5％受訪者表示對美國持負面看法，比去年同期增加逾13％。反映出台灣民意或許不會再像過去那樣，對來自美國的要求照單全收。華府對台軍售與戰略合作當然重要，但若執政黨一再為了維繫台美友好來合理化國內政策選擇，就難免讓民眾覺得台灣主體性被犧牲。

再者，華府對台政治的理解也並非永遠會對執政黨傾斜。在立法院預算卡關下，美方確實可能將矛頭指向在野黨，認為其阻礙合作，但務實的美國政治人物終究會回到「效果導向」的現實邏輯。若在野黨願意加強與美國溝通、配合推動美方關切的議題，美國自然也會重新評估合作對象。這樣一來，民進黨長期倚重的「美國支持」優勢也將失去壟斷性，外部牌的效力隨之遞減。當兩張王牌效果削弱，執政黨不願讓步的結果，就是硬起來跟在野陣營全面對決。這種為了掩飾不安而更加強悍的情況，形成賽局理論的「膽小鬼賽局」。可怕的是沒有人願意轉彎，雙方硬碰，國家跟著受創。

台灣原本引以為傲的民主體制，面臨治理失靈與社會撕裂的風險。我們一直認為台灣的民主能向對岸展示價值，但如果自己都無法讓制度順利運作，別人只會把我們當笑話。鞏固民主，不是靠喊口號，而是在權力與制度間找到信任與合作的空間。執政者該停止把異議視為敵意，回到可以協商的制度常態；在野也該在操作否決與杯葛之外，思考如何妥協來創造必要的對話條件。在台灣，政治愈吵愈大聲，國家卻愈走愈倒退。天佑台灣是人民的心願，但天助還得先自助，台灣的政治菁英必須先把國家放在黨派之前，讓憲政重新開始運作。（作者為美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授）