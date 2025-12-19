執政黨笑了！憲法法庭不甩3大法官作判決 理由全說了

憲法法庭召開記者會說明憲訴法相關判決。（圖／翻攝畫面）

憲法法庭目前已經超過1年未做出判決，然而在今日（12月19日）下午3時，由憲法法庭書記廳長許碧惠、新聞及法治宣導處處長兼發言人吳定亞舉行記者會作成114年憲判字第1號判決，宣判《憲法訴訟法》於今年1月23日修正公布部份即日起均失效。媒體質疑5位大法官作出判決的正當性及效力，不過許碧惠解釋拒絕參與的大法官依法不計入現有總額，故判決具正當性。

記者會後，媒體詢問由於本案是由5位大法官作出的判決，另外3名大法官拒絕參與評議，如此之下此次的判決是否還有正當性。憲法法庭書記廳庭長許碧惠回應，根據判決理由所載「本件判決拒絕參與評議的大法官，應不計入現有總額」是，故此判決應有正當性。

根據判決理由所載，即便大法官有應迴避的原因，而不得參與審判，但若因迴避導致全體大法官不得行使職權者，仍不得以迴避為由拒絕審判，也不能因為部份大法官持續拒絕參與評議，導致其他大法官行使憲法職權受阻止或妨礙，均屬憲法審判的拒絕，當非憲法所許。以個案審判觀點，已在職大法官持續拒絕參與評議就該案件的審理而言，無異於缺額，而不應計入大法官現有總額的人數內。

媒體追問，那往後憲法法庭在審理案件時，即便只有1位大法官也可以做出判決，不過對此憲法法庭書記廳庭長許碧惠表示，案件進刑的部份屬於大法官審評的核心事項，必須要遵守審判獨立，因此無法表示意見。

此時有媒體對僅有5位大法官所作出的判決效力提出質疑，但憲法法庭書記廳庭長許碧惠表示，按照訴訟法，憲法法庭的判決有拘束全國機關以及人民的效力，不可以只因大法官的人數就質疑其正當性。

