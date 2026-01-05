執政黨「三管齊下」救總預算 綠：放下成見 藍續喊溝通

台北市 / 綜合報導

今年度中央政府總預算案至今仍卡關，為了解決預算僵局，傳出執政黨擬定因應策略，由總統賴清德、行政院長卓榮泰，親自帶領行政團隊下鄉，並協同地方議會、民調發布等方式，直接向民眾訴諸總預算的重要性，對此民進黨立委則表示，希望放下黨派成見尋求解套。

立委(國)賴士葆VS.國防部副部長徐斯儉說：「有沒有信心啦，有準備有沒有信心啦，準備永遠要精進。」想要精進國防，副部長徐斯儉親赴立院，因為光是115年度國防部歲出預算，就編列5614億元，但至今仍沒付委，如何準備，台上召委李坤城看不下去，直接幫他說出心裡話，立委(國)賴士葆VS.國防部副部長徐斯儉說：「所以我希望大會能夠盡快審查，(所以沒信心就對了)。」立委(民)李坤城說：「國防預算通過之後，他們會更有信心啦。」

廣告 廣告

今年度中央政府總預算持續卡關，國防部統計，若預算案沒在本會期通過，包括嚇阻戰力的遠程精準火力打擊系統，F-16型機作戰支援，彈藥籌購案等200億元，不對稱戰力的標槍飛彈，刺針飛彈籌補等415億元，保護戰鬥人員的F-16型機後續訓練，5.56公厘步槍鋼心彈等88億元都將受到影響，預計21%的預算無法按照原訂期程執行。

立委(國)李彥秀VS.主計總處主計長陳淑姿說：「你們在喊緊急需要就是喊假的，需要不是只有喊話，我們沒看到一個官員來去做更多的溝通，這樣對嗎。」為了解決預算僵局，在野喊話要溝通。

據了解執政黨目前也擬定因應策略，由總統、行政院長親自下鄉，將抽象的預算數字具象化為有感建設，協同地方議會黨團，凸顯議題重要性，將壓力導向藍營執政縣市首長，最後由民進黨針對相關重大議題，進行民調發布三管齊下救預算。立委(民)鍾佳濱說：「看到柯主席說再說再說，我們會一起來努力解決，因此我們希望朝野各政黨，黨派，能夠放下黨派的利益，成見。」預算僵局如何解朝野持續角力。

原始連結







更多華視新聞報導

卓榮泰喊話立院儘速通過國防特別條例 團結沒有敵人

總統：盼立院速完成總預算審查 讓福國利民政策上路

卓揆嘆總預算「一塊錢都還沒審」 藍黨團提3條件

