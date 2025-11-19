執政黨「非核家園」神主牌能堅持到底？ 軍事專家：台灣不應太早放棄核能

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

台灣今年5月起正式進入「非核家園」，目前發電主力幾乎全以火力發電為主，再生能源比例成長緩慢、更頻頻傳出綠電弊案；尤其台灣有95%的天然氣都來自國外進口，隨著兩岸關係緊張，萬一天然氣船遭封鎖，台灣恐面臨無電可用的國安危機。美國退役海軍少將蒙哥馬利今（19）日出席「能源獨立與國家韌性論壇」時指出，中國很可能用外交及經濟手段危及台灣的天然氣供應；前雷神公司台灣區總經理胡振東也直言，台灣需要穩定且便宜的能源，不應太早放棄核能。

蒙哥馬利分析，中國可能從經濟、金融、通訊等方面來封鎖台灣，但最關鍵還是能源，因為台灣能源95%仰賴進口，包括石油氣、煤炭、石油，天然氣仰賴複雜的航道，且沿著台灣西海岸運送，中國可以用外交手段施壓卡達、用經濟手段封鎖天然氣船進出。

蒙哥馬利指出，台灣每年大約有350艘天然氣船進出，但存量只有幾周；中國可以用各種手段封鎖天然氣，例如設置飛彈射擊區，就可以管制天然氣進出，台灣屆時恐沒能源可用。

核能對於台灣的重要性不只在國安問題，在經濟發展也須仰賴穩定也實惠的能源。胡振東指出，討論到能源要能自立，在替代能源尚未跟上來之前，不應貿然停掉核能，替代能源要能實現持續、永續才能放棄核電。

胡振東也說，台灣半導體具有國際競爭力，現在還有科技大廠要在台灣投資擴廠，更是需要便宜的能源；因此吸引科技業或任何產業投資，能源絕對是很重要的關鍵。

至於台灣今年關掉最後一座核電廠反應爐，未來應該繼續發展核能？蒙哥馬利則認為，政府應該聽從立法院或公投結果，像是「SMR」的發展他就非常推薦，裝設速度比核電廠更快且很快就可以發電，能在穩定電網上發揮更大作用，核能技術會持續發展、容量會更大，SMR是一個解決方案。



