執政20年的新北危險了！藍營議員鬆口：蘇巧慧民調已接近李四川

雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026縣市長大選；近日，多縣市更已完成徵召或提名，提早為選戰衝刺。比起綠營積極整軍經武，國民黨就不斷挨轟動作慢，多數縣市竟還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；連握有執政優勢、已把持20年的新北市長大位，藍營都還在爭論，是否要給北市副市長李四川角逐。藍營北市議員李明賢更警告，民進黨推出的蘇巧慧，民調差距已越拉越近。

民進黨新北市長候選人、現立委蘇巧慧，因早早獲得提名，已開始勤跑地方、拉攏各派勢力支持，更發揮「母雞」效果，連帶將影響力擴及市議員選舉。反觀國民黨，縱使李四川一路的呼聲都很高、也多次傳聞民調遙遙領先、黨內無人可匹敵，但在新北市副市長劉和然仍表態想選、沒退出意願的情況下，藍營到現在還舉棋不定。

這也讓國民黨許多新北議員相當著急，眼見民進黨對手已開始享受「母雞」紅利，藍營卻仍處於晦暗不明的境地；對此，李明賢更直接在節目上表示，黨內確實有很多人，希望可盡快提名李四川，甚至更指出，有民調揭露蘇、李現在的支持率差距，已拉近到10%以內，只剩下個位數，且天秤正迅速倒向綠營一方。因此他強調，國民黨在新北選戰，絕對沒有大意及鬆懈本錢；特別是，選舉很需要「母雞」加持、而多位藍營議員，也已留出合照看板的位置，正在等待李四川。

李明賢說，雖然議員都很想早點掛看板，但現在市長人選還沒確定，直接掛上與李四川合照的看板太奇怪；加上劉和然尚未出局，若貿然搶先表態，新北議員當然也會有壓力。

他另也稱讚蘇巧慧「基層實力很強」，加上身為前台北縣長、行政院長的父親蘇貞昌鼎力相助，預估後勢看好；而且，新北又是幅員遼闊、人口眾多，跑一圈都需要耗時3、4個月，因此李明賢重申說，如果李四川真的想選，就應該趕快下定決心，因為蘇已經在急起直追了。

