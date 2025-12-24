執政7周年 盧秀燕：奮鬥到最後1秒

台中市長盧秀燕24日強調，自己有始有終專心市政，「以市政為唯一，全力以赴，而且說到做到！」（陳淑娥攝）

台中市長盧秀燕24日率領市府團隊出席執政7周年成果發表會，以「7年同行、幸福前行」為主軸，除了細數任內政績外，也感謝市民支持她成為台中升格直轄市首位女市長，打破政壇魔咒；盧秀燕更強調自己有始有終專心市政，「以市政為唯一，全力以赴，而且說到做到！」會奮鬥到最後1秒。

盧秀燕昨上台首先率領市府團隊向市民家人一鞠躬，感謝各界的鞭策與支持。盧秀燕也首度談到說，這幾年面對外界勸進聲，她依然不為所動，強調「市長任內不會參選總統、副總統及黨主席」，因為她感激、珍惜市民家人給她的託付。

盧秀燕指出，7年來秉持三大核心精神，以媽媽心治理市政，包含改善空汙、恢復老人健保補助、公托親子館倍增與六都唯一免費復康巴士，另教育預算7年來占比都是六都第一。此外，綠美圖落成、台中國際會展中心開館及大智路打通，讓蓋不起來的建設逐一完工。

除了細數政績外，盧秀燕也提到台中所面臨的困難與危機，不僅於新冠疫情期間勇奪全國防疫第1名佳績，面對氣爆、豬瘟及美國關稅三大挑戰順利度過危機，守住台中、守住台灣，讓市民安居樂業。

盧秀燕最後指出，執政滿7年即將邁向第8年，任期還剩1年，大家一定在想，「市長應該在準備下一步吧？」盧秀燕感性說，「現階段不用急著幫我找工作」，讓他們有始有終專心市政，未來會努力、奮鬥、服務及建設到最後1秒。

記者會特別邀請7位與盧秀燕民國107年上任同一年出生的孩子擔任嘉賓，盧秀燕開心說，「他們7歲，我上任7年！」大家一同彩繪台中7年來代表性建設的藝術裝置，象徵「為城市上色」，一起見證台中7年來的成長與變化。

台中市議會國民黨團書記長李中肯定盧秀燕施政，表示台中市的蛻變及成長，相信市民均能感同身受，同時也希望盧卸任後能更上一層樓。台中市議會民進黨團總召周永鴻則呼籲，盧最後1年應該專注市政、少作個人秀。