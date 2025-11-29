執法人員生動宣導 美華裔社區防詐騙

分享好的觀念，也沒忘了要大家提高警覺，這幾年詐騙在全球橫行，以美國來說，去年，發生260萬起詐騙案，損失金額竟高達4千多億元新台幣！就怕年長者不小心中了詐騙話術，落入圈套。慈濟愛滿地聯絡處，邀請專家用座談的方式，宣導反詐騙。

警長 吳韋霖：「我是做警長，在警察，做警察做了二十幾年了。」

慈濟愛滿地聯絡處請來美國執法大神，教民眾張開防護罩，與詐騙交鋒。

警長 吳韋霖：「他說，給我1千塊我給你10萬塊，那麼好賺啊，不可能的。」

哪有平白送上門的禮物？還不是人心不足。一個「貪」字，成為助長詐騙的土壤，加上你的資安到處是漏洞。

警長 吳韋霖：「就是拿你的資料，很多人，他到你家，偷你的信，都可以偷你身分，你上網，偷你身分，什麼宣講，填一大堆東西，偷你的資料，名字、地址、電話，社會安全號碼。」

經過打詐專家一點醒，民眾才驚覺，生活裡不少瑣碎事，案情並不單純。

志工 陳冠伶：「(我家)有收到這個停水通知單，那他的通知單，真的印得很像是我們這個城市的，水公司的這個停水通知單，那我就感覺，是有點奇怪。」

之所以辦這場防詐座談，主要是加州有不少移民華人，文化語言不通、加社交圈封閉，極容易成為詐團眼中的肥羊。

警長 吳韋霖：「我會講國語，我可以幫助警方，跟我們的華人的社區來溝通。」

因為詐騙，美國去年有4千多億台幣的人民血汗財產，人間蒸發，要是全民都能逆向打詐，讓歹徒多碰釘子，才能有效壓制這股詐騙歪風。

