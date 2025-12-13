執法卻帶頭犯法！高雄警酒駕上路追撞前車 慘被記2大過免職

即時中心／徐子為報導

高雄市警三民二分局覺民路派出所1名張姓警員，今（13）天凌晨駕車發生車禍，追撞前方李姓男子車輛，幸好未釀傷亡。警方到場處理，對雙方酒測，竟發現「自己人」涉酒駕，當場依「公共危險罪」移送法辦，並對他記2大過免職。

對此，高雄市警局表示，張姓警身為執法人員卻酒駕，嚴重違紀，除對他從重究責，記2大過免職，還要追究相關人員考監責任。



根據媒體《聯合新聞網》報導指出，40歲張警昨深夜，開車沿高雄市三民區建國一路由東向西行駛，未保持安全距離，追撞前方同向46歲李男車輛，人未受傷。



三民一警分局獲報趕抵現場，對雙方進行酒測，張警酒測竟達每公升0.65毫克，才發現他是「自己人」三民二警分局覺民派出所警員，依規呈報，並將全案依公共危險罪嫌移送法辦。



警方表示，將持續要求員警勿酒後駕車，如有違法、違紀，絕對不包庇、不護短，落實各項風紀管考核。





