執法射殺百姓引爆民怨 共和黨議員也問「培訓充分？」
明尼阿波利斯24日再度傳出聯邦移民執法官員射殺平民的憾事，群眾怒氣爆發，聚集在聯邦大樓外守夜並抗議；民主黨和部分共和黨議員都開始呼籲進行更深入的調查。但如同數周前古德槍擊案(Renee Good)一樣，明州執法單位又被排除在聯邦調查之外。
紐約時報報導，37歲男子普雷蒂(Alex Jeffrey Pretti)被槍殺後，明尼阿波利斯和其他城市的抗議民眾走上街頭，數十名抗議者在惠普爾聯邦大樓(Whipple Federal Building)外守夜，該大樓設有負責移民執法的機構。民眾高喊口號，舉著「殺人犯」、「冷血殺手」的標語，要求追究古德和普雷蒂死亡的責任。當天稍早該大樓內舉行新聞發布會，但幾乎沒有回答任何關於槍擊事件的問題。此後一票川普政府官員繼續提出毫無根據的指控，包括國內恐怖主義、普雷蒂攜槍欲襲擊執法人員等。
25日，約1000人聚集在明尼阿波利斯市中心的政府廣場，抗議聯邦移民執法人員進駐該市，呼籲為古德和普雷蒂伸張正義。隨後人群沿著第三大道遊行，高喊「明州不再示好，明尼阿波利斯即將罷工」。同日明州州長華茲(Tim Walz)指責川普政府官員卑鄙抹黑普雷蒂。
愈來愈多共和黨議員表示關切並呼籲進行獨立調查，如阿拉斯加州參議員、中間派共和黨人穆考斯基(Lisa Murkowski)便說這起事件「應該讓政府受到嚴重質疑：內部的移民執法培訓是否充分，以及執法人員執行任務時接受的指示是否恰當。」
明州政府和地方官員卻表示，他們在三周內第二次遭到阻撓，無法取得關鍵證據和基本事證，導致無法調查聯邦執法人員槍殺民眾的經過。明尼阿波利斯警察局長歐哈拉(Brian O'Hara)表示當天派往現場的明州刑事偵查局的調查人員兩次被聯邦官員拒之門外，連搜查街上公共區域都被要求去州法院申請搜查令；即使帶著搜查令返回，仍被拒絕進入現場。歐哈拉說隔日早上調查人員返回現場，但現場已被聯邦執法人員汙染，他們只能盡力蒐集證據和影片、尋找證人。
