執法粗暴、信任崩盤！美牧師竟是ICE高官引爆怒火 民眾闖教堂：滾出去

編譯曾宜婕／綜合報導

據CNN20日報導，17日早晨，一群抗議者突然衝進美國明尼蘇達州聖保羅市的教堂，打斷禮拜進行、口中高喊「ICE滾出去！」。示威者表示，教堂的牧師伊斯特伍德（David Easterwood）正是ICE的高層官員。

根據美國法律，以威脅或武力中斷宗教儀式是違法行為，違背人民行使憲法第一修正案賦予的宗教自由權。事發過後政府承諾立即展開調查，調查速度與先前ICE探員槍擊古德案呈明顯對比，這起事件也加劇政府和民眾間的緊張氛圍，人民對ICE的反感程度不斷加深。

《華盛頓郵報》19日評論指出，川普本來藉由ICE展現其影響力，但隨著ICE的逮捕行徑越來越粗暴，再加上古德案爆發後，人民對ICE的信任蕩然無存，川普的策略適得其反，反而讓情況越來越糟。

位於明尼蘇達州聖保羅市的教堂，禮拜進行到一半，有一群抗議ICE的民眾闖入。（圖／翻攝畫面）

川普想證明自己，結果適得其反

華郵評論指出，不管在政壇還是商業界，川普都喜歡不斷證明自己的影響力和地位，例如：在電影中客串本色演出、將自己的名字刻在大樓上、把甘迺迪藝術中心冠上自己的名字。而ICE其實也是川普「證明自己」的策略之一，川普政府故意將ICE的逮捕影片在網路上廣傳，想要藉此吸引注意。然而，這項決策卻帶來了反效果，ICE的執法行動已經侵犯到公民與移民享有的基本權利，自去年夏天以來，人民開始質疑執法的合法性與人性，對ICE的支持度也大幅下降。

這不只政策，而是一場作秀！

分析批評指出，ICE與其說是政府的政策，不如說是川普的作秀。ICE人員招募期間，政府就不斷言語煽動探員的使命感，正當化ICE的行動， 聲稱「美國已經被罪犯和掠奪者入侵，我們需要你驅逐他們」或是「致那些為了守護美國安全而奮鬥的人」。遣返行動被當作是一場遊戲，一款附帶高達5萬美元簽約獎金、大幅縮減的培訓以及聯邦政府全力支持的遊戲。

ICE執法人員有政府撐腰

美國人民現實中看到的是，全副武裝且蒙面的探員要求人民出示身分證，即使ICE探員根本不應該針對美國公民，但這些執法人員越來越無法無天，甚至到了逐家逐戶、逐車搜查的地步；他們在要求民眾「出示證件」時，早已拋棄了自己的權責範圍與法律約束。

評論直指，執法人員的有恃無恐，全是因為有政府幫忙撐腰。在古德槍擊案發後隔天，副總統范斯（JD Vance）就在記者會上宣布：「總統與ICE站在一起，我也與 ICE 站在一起。」，甚至還表明涉案的ICE探員強納森·羅斯（Jonathan Ross）擁有「絕對豁免權」。政府不只沒有針對這起槍擊案展開嚴謹的調查，相反地，川普還暗示他可能會動用《暴亂法》（Insurrection Act），以阻止煽動者與叛亂份子攻擊 ICE 的愛國者們。

