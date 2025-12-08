執行交管員警被撞 藍批蕭美琴「藍批假視察真輔選」綠斥政治操作

國民黨宜蘭縣黨團今（8日 ）痛批此行根本是「假視察、真輔選」，刻意避開地方首長（左起，議員沈志弘、林岳賢、張勝德、林義剛、楊弘旻、黃琤婷、黃建勇）。（吳佩蓉攝）

民進黨宜蘭縣黨團則反擊藍營在家屬傷口上灑鹽、像「撿到槍」般政治操作，呼籲停止消費受傷員警（左起，謝燦輝、呂惠卿、陳文昌、簡松樹、吳宏謀）。（吳佩蓉攝）

宜蘭》副總統視察宜蘭釀警重傷 藍批「假視察真輔選」綠斥撿到槍政治操作

總統蕭美琴5日前往宜蘭視察行程，卻在途中發生意外事故，24歲林姓員警於執行交管時遭廂型車高速撞擊、重傷送醫。事件引爆政治攻防，國民黨今（8日）痛批此行根本是「假視察、真輔選」，刻意避開地方首長；民進黨團則反擊藍營在家屬傷口上灑鹽、像「撿到槍」般政治操作，呼籲停止消費受傷員警。

國民黨議會黨團指出，副總統的行程動線與民進黨在宜蘭的選舉布局驚人一致，且多項談話完全貼合民進黨宜蘭縣長參選人林國漳的主要政見，直指「若不是輔選，外界難以理解何以如此精準」。黨團更批，既稱公務行程卻完全無縣府、鄉鎮長陪同，「刻意排除地方首長，就是不敢讓真正性質曝光」。

議員林義剛強調，副總統稱是視察，但外界看來就是輔選，「首先來祈福警員早日恢復健康，也要替警察團隊。六日是交通繁忙的時候，為什麼要選在假日來湊熱鬧？副總統來關心很歡迎，但不要假公濟私。林國漳從頭陪到尾，行政首長沒有一個人出席，這是講我們國政嗎？希望宜蘭不要公私不分，以後不要再犯。」

議員楊弘旻批評，若中央官員帶著建設資源來當然歡迎，「若假藉著名義又不承認，希望中央可重視員警。若今天是高鐵來視察重大建設我們當然歡迎，而不是來輔選。民眾眼睛雪亮，希望中央高官總統、副總統來宜蘭輔選暫時不要來，年關近近，離選舉還有一年時間，不要勞師動眾假視察真輔選。」

面對藍營連環批，民進黨議會黨團發布聲明反擊，指國民黨從頭到尾都只顧政治算計，不是關注傷勢、不是支持家屬，而是急著搶發聲明，把這起不幸意外當成政治提款機；在最需要冷靜的時候，卻不斷在家屬傷口上抹鹽，像「撿到槍」般興奮。

議員陳文昌表示，民進黨第一時間到醫院探視，「立委陳俊宇與工程委員會政委陳金德在醫院守候到12點多，等到林姓員警家屬轉院到台北榮總才離開。但看到國民黨候選人藍白展現最大團結，好像撿到槍來政治操作，真的很不適當。」

對於藍營質疑是輔選行程，議員簡松樹則說：「總統、副總統下鄉一定有維安，全世界都一樣，心中有魔，看誰都是魔。今天事件應該趕快關心員警狀況，結果看到的是政黨互相廝殺，是非常不好的示範。」

