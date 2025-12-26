執行任務代號「24ㄒㄕㄅㄏㄉㄐ」 國防部：只有台灣人才懂

國防部發出影片，寫下只有台灣人懂的任務密碼。（（圖／翻攝臉書／國防部發言人）

每年聖誕節前夕，北美航太防衛司令部（NORAD）都會啟動全球追蹤聖誕老人的任務。國防部24日也同步響應這項傳統，於社群平台上轉發相關資訊，並公布聖誕老人於晚間10時41分飛越台灣上空，國軍全程掌握周邊空域與海域狀況，並以「24ㄒㄕㄅㄏㄉㄐ（24小時保護大家）」為名，強調國軍日夜不懈的守護工作。

國防部透過社群平台指出，根據NORAD即時追蹤系統資料，聖誕老人於12月24日22時41分通過台北上空。貼文中強調，在此過程中，國軍維持對台灣周邊空域與海域的高度掌控，確保各項作戰監控任務正常執行，同時也祝賀民眾聖誕佳節愉快。該貼文一經發布，立即吸引超過6萬人次觀看。

此外，國防部也在官方臉書上傳一支短片，以幽默方式呼應聖誕主題，標題為「只有台灣人懂的密碼」，片中字幕以注音符號書寫，如「ㄧㄉㄌㄖ」（耶誕老人）、「ㄒㄅㄧㄉㄔ」（新北耶誕城）、「ㄐㄏㄌㄨ」（交換禮物）等，引發網友熱議。影片最後呼應主題，指出無論節日活動如何熱鬧，國軍每日都在執行「24ㄒㄕㄅㄏㄉㄐ」（24小時保護大家）的任務，堅守崗位不曾間斷。

據了解，NORAD追蹤聖誕老人的傳統可追溯至1955年，起源於美國科羅拉多州的前身單位——北美大陸防空司令部（CONAD）。當年一名男童誤撥熱線電話向值勤軍官詢問聖誕老人的去向，值班軍官蕭普（Harry Shoup）靈機一動扮演聖誕老人應對，意外開啟這項傳統。自此，每年平安夜NORAD便以雷達與衛星追蹤聖誕老人的全球飛行動態，成為一項兼具節慶氣氛與軍事意涵的特別任務。

