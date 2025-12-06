執行副總統交管勤務兩員警受傷 蕭美琴發聲了：十分不捨

台北市大安分局交通分隊曾姓警員5日執行「安平特勤」，在蕭美琴車隊行經前幫清道，與迴轉道駛出的自小客車發生碰撞。讀者提供



副總統蕭美琴今（12/6）在臉書發文指出，昨日在宜蘭與台北，分別有兩名員警在執行交通管制勤務時不幸發生交通事故，對此，她感到十分不捨。

蕭美琴昨天到宜蘭縣視察，宜蘭礁溪分局24歲林姓員警在執行「安平特勤」維安勤務被撞，重傷仍在加護病房搶救；豈料，5日晚間19時許，台北市大安分局交通分隊曾姓警員（55歲）也是執行「安平特勤」，在蕭美琴車隊行經前幫清道，與迴轉道駛出的自小客車發生碰撞，曾警右手骨折、四肢擦挫傷，人在醫院休養。

蕭美琴說，她已在今日下午與行政院長卓榮泰一起前往探視兩位員警，向傷者以及家屬表達慰問，並感謝醫療團隊全力投入治療工作。

蕭美琴表示，這兩起事件都讓人非常難過。希望大家一起為兩位員警祈福、集氣，盼望他們早日平安康復。

