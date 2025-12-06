執行副總統交管勤務遭猛撞 24歲警重傷送醫

宜蘭縣 / 綜合報導

副總統蕭美琴昨(5)日到宜蘭礁溪視察，沒想到晚上6點多，一名礁溪分局24歲的林姓員警，在執行號誌控管勤務時，遭到一輛失控的廂型車撞成重傷，根據了解，肇事的39歲徐姓男子沒有酒駕，但有慢性病史，平時都會服藥，常有嗜睡的情況，案發後，他供稱不清楚車禍的發生經過也完全沒印象。警方初步研判，疑似是精神不濟才會肇禍，也將徐姓男子依照過失重傷跟妨害公務移送法辦。

黑色箱型車行駛到一半突然整輛往右邊偏移，不只撞上號誌箱，連執勤員警也都不幸被撞上，從另個角度看，廂型車開到一半先駛離原本路線，接著又整輛車往右偏才造成車禍，肇事車車頭全毀幾乎成了廢鐵，而號誌桿控制箱整座被撞爛電線外露，現場零件四散，其中還有一頂警帽。

目擊民眾VS.記者說：「然後就有警察掉到水溝裡面，(警察狀況怎麼樣)很不好。」嚴重車禍發生在昨日下午6點多宜蘭縣頭城鎮青雲路二段上，林姓員警在路邊執勤被徐姓駕駛撞上，還原事發現場，徐姓駕駛車上載著妻子準備前往礁溪，但車輛突然往右偏接著又往左移，再往右斜方前進，下一秒撞飛員警。

記者張權說：「當時林姓員警就站在這裡，執行副總統蕭美琴的交管勤務，負責調整紅綠燈號誌，結果卻發生意外。」林姓員警傷勢嚴重，腹部大面積外傷，右腿開放性骨折被送醫急救，遭撞員警父親，遭撞員警父親說：「希望你能夠幫我們的忙，讓我這個小孩好好活起來，他這樣傷痛我有多不捨，多心痛，他休息還叫他上班，難道沒有別人嗎。」

林姓員警今年24歲，從警4年表現深獲長官和同仁的肯定，還曾因好人好事刊登表揚，如今發生嚴重車禍讓大家都很不捨，宜蘭縣礁溪警分局分局長黃靖堯說：「(犯嫌)均表示不清楚沒印象，那當然他有辯稱說有那個慢性疾病，那這部分我們都會調閱，相關的畫面來全力佐證。」

車禍原因警方將持續釐清，副總統蕭美琴得知消息後，也立刻安排人員前往關心，表示後續會密切注意員警狀況。

