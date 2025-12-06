執行副總統交管勤務遭猛撞 24歲警重傷.情況已趨穩

宜蘭縣 / 綜合報導

宜蘭在昨(5)日發生警員執勤受傷意外！礁溪分局24歲林姓警員，晚間6點多執行副總統蕭美琴行程勤務時，遭到一輛失控的廂型車朝他的方向衝撞，造成這名員警右腿骨折，腹部撕裂傷、傷勢嚴重，所幸目前經過醫院搶救，情況穩定下來，後續也將轉往台北榮總繼續治療。

一台黑色廂型車南往北直直開，卻突然向左偏移接著又往右靠，直到整台車撞擊路旁，整台車車頭全毀幾乎成了廢鐵，而號誌桿控制箱整座被撞爛電線外露，現場零件四散，其中還有一頂警帽，目擊民眾VS.記者說：「我們都是聽到砰一聲出來，我們就往後去看，然後就有警察掉到水溝裡面，(警察狀況怎麼樣)，很不好。」

車禍發生在宜蘭頭城昨日晚間6點多，一名駕駛行經青雲路二段，不明原因偏離車道，撞擊路旁因副總統蕭美琴行程，協助控管號誌的林姓員警，肇事駕駛妻子說：「以為是撞到電線桿而已，對，所以我就沒有，我也沒有辦法下去啊，因為他那右手邊那邊門打不開啊。」

肇事夫妻從新竹來礁溪泡湯卻造成嚴重車禍，導致員警全身重傷，家屬獲報趕抵醫院，看見愛子跟死神搏鬥內心滿是心疼，遭撞員警父親說：「希望你能夠幫我們的忙，讓我這個小孩好好活起來，他這樣傷痛我有多不捨，多心痛，他休假，為什麼還請他來加班，難道沒有別人了嗎，有多少人做多少事就好啊，一定要找我們這個休假的。」

陽明交大醫院院長黃志賢說：「他有一個比較大面積的傷口，所以我們就緊急幫他做一個傷口的整理，先把他所有的狀況先穩定下來，再把他後送到台北榮總醫院。」根據了解這名員警從警4年平時表現優異，還曾因好人好事被刊登表揚，如今發生嚴重車禍，警方將釐清車禍原因外，蕭美琴得知消息後，也立刻安排人員前往關心，經過3個多小時的手術，目前受傷員警情況穩定，後續也將轉院台北榮總繼續治療。

