執行副總統交管勤務 24歲警遭車猛撞重傷命危

昨(5)日晚間6點多，副總統蕭美琴前往宜蘭縣頭城鎮視察，一名員警執行交管勤務，沒想到一輛廂型車失控朝他的方向衝撞，造成這名員警右腿骨折，腹部撕裂傷、傷勢嚴重。員警家屬趕到醫院，氣憤地說，兒子明明休假卻被叫回來上班還發生意外，實在非常不捨、心痛。對此，警方表示將儘快釐清肇事原因，副總統蕭美琴得知消息後，也表示會密切關注員警狀況，希望一切平安。

一台黑色廂型車南往北直直開，卻突然向左偏移接著又往右靠，直到整台車撞擊路旁，整台車車頭全毀幾乎成了廢鐵，而號誌桿控制箱整座被撞爛電線外露，現場零件四散，其中還有一頂警帽，目擊民眾VS.記者說：「我們都是聽到砰一聲出來，我們就往後去看，然後就有警察掉到水溝裡面，(警察狀況怎麼樣)，很不好。」

車禍發生在宜蘭頭城昨日晚間6點多，一名駕駛行經青雲路二段不明原因偏離車道，撞擊路旁因副總統行程，協助控管號誌的林姓員警，肇事駕駛妻子說：「以為是撞到電線桿而已，對，所以我就沒有，我也沒有辦法下去啊，因為他那右手邊那邊門打不開啊。」

肇事夫妻從新竹來礁溪泡湯卻造成嚴重車禍，導致員警全身重傷，家屬獲報趕抵醫院，看見愛子跟死神搏鬥內心滿是心疼，遭撞員警父親說：「希望你能夠幫我們的忙，讓我這個小孩好好活起來，他這樣傷痛我有多不捨，多心痛，他休假，為什麼還請他來加班，難道沒有別人了嗎，有多少人做多少事就好啊，一定要找我們這個休假的。」

宜蘭縣警局礁溪分局分局長黃靖堯說：「目前送往陽大醫院正在全力搶救中，那我們警方也請陽大，務必全力搶救我們這位同仁。」根據了解，這名員警從警4年平時表現優異，還曾因好人好事被刊登表揚，如今發生嚴重車禍，除了警方將釐清車禍原因，副總統蕭美琴得知消息後也立刻安排人員前往關心，表示後續會密切注意員警狀況，並祈願一切平安。

