執行副總統交管遭廂型車撞擊 宜蘭員警骨折送醫治療

救護車響著笛聲，趕往車禍發生現場，肇事的黑色廂型車，車頭嚴重凹陷，保險桿也脫落，可以想像車禍當下撞擊力道之大，而且被撞的人，竟然是一名正在執行勤務的礁溪分局林姓員警。

目擊者林小姐表示，「就是聽到砰一聲出來看，我先敲那個肇事車輛，有沒有要叫救護車，他說要。我們就往後去看，就有警察掉到水溝裡面，警察狀況很不好。」

車禍發生在5日傍晚6時多，副總統蕭美琴結束宜蘭礁溪活動，車隊要往頭城移動；林姓員警與同仁負責號誌控管，遭到徐姓男子所駕駛的黑色廂型車撞擊，當場右大腿開放性骨折，緊急送醫搶救。

肇事駕駛妻子說：「他就前面看就沒有看到人啊，然後就突然撞到旁邊去。他已經不喝酒很多年了，以為是撞到電線桿而已，所以我也沒有辦法下去，因為他右手邊那邊門打不開。」

受重傷的林姓員警為新北市三重人，父親才剛從警界退休，接獲兒子執勤被撞消息，跟妻子和兒子女友急忙趕赴醫院。陽明交大附屬醫院幾乎出動所有外科醫師，進行3個多小時手術搶救受傷的林姓員警。

陽明交大醫院院長黃志賢說道，「傷口很大面積的破壞，血肉模糊，所以說我們也不容易，一時之間看起來也沒有辦法整理得很乾淨，所以說我們在後續的幫他處理，很幸運的沒有臟器暴露或者是損傷。」

所幸手術順利，大約在凌晨0時左右轉往台北榮總做後續治療；至於詳細車禍原因，警方已著手調查中，這起事故也讓執勤員警的安全問題，再次受到關注。