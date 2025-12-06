執行副總統交管 24歲警遭車撞飛搶救急轉院！北榮曝傷勢：無臟器外露

記者簡浩正／台北報導

林姓員警執行交管勤務，沒想到被一輛租賃車撞飛，目前已轉送北榮治療。（圖／記者黃國瑞攝影）

副總統蕭美琴昨（5）日到宜蘭視察，24歲的林姓員警執行交管勤務，沒想到晚上6點多被一輛廂型車撞飛，整個人掉進路旁的大水溝內，被救出時右大腿開放性骨折，腹部還有大面積傷口 ，所幸緊急送醫搶救手術順利，轉往台北榮總。北榮今（6）日證實此事，強調林姓員警「並無臟器外露」，目前生命徵象已經回復穩定，正在加護病房中接受嚴密監控及後續治療。

據悉，車禍發生在昨日傍晚6時多，副總統蕭美琴結束宜蘭礁溪活動，車隊要往頭城移動；林姓員警與同仁負責號誌控管，遭到徐姓男子所駕駛的黑色廂型車撞擊，當場右大腿開放性骨折，緊急送醫搶救。

北榮今日下午發出聲明表示，台北榮總昨天晚上接獲通知立即組成醫療團隊待命，林先生於凌晨1:10到院，醫療團隊立即啓動全力救治。

北榮表示，林姓員警傷勢主要是腹部、右側鼠蹊及大腿嚴重撕裂脫套傷，開放性骨盆骨折，但並無臟器外露。幸經宜蘭陽交大附設醫院處理迅速得宜，台北榮總醫療團隊接力救治，目前生命徵象已經回復穩定，正在台北榮總加護病房中接受嚴密監控及後續治療。感染控制為目前重點任務，後續的重建團隊會盡全力處理，感謝各界對傷者的關心。

