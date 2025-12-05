（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】宜蘭縣頭城鎮今(5)日18時許發生一起重大車禍，一名24歲的男警員在執行勤務時遭到一輛小貨車撞擊，造成其嚴重受傷，生命跡象不穩定。

執行副總統參訪交整勤務 員警操作紅綠燈號誌箱遭撞飛 - https://www.watchmedia01.com

警方表示，今日下午18時許，林姓員警於頭城鎮青雲路二段59號執行交整勤務，遭到徐姓駕駛自小客車北往南行駛，不明原因往外偏移至路口撞擊，林姓員警右大腿開放性骨折，送往陽明交大醫院搶救中，詳細原因待後續調查釐清。

執行副總統參訪交整勤務 員警操作紅綠燈號誌箱遭撞飛 - https://www.watchmedia01.com

執行副總統參訪交整勤務 員警操作紅綠燈號誌箱遭撞飛 - https://www.watchmedia01.com

執行副總統參訪交整勤務 員警操作紅綠燈號誌箱遭撞飛 - https://www.watchmedia01.com

據了解，副總統蕭美琴今日抵宜蘭參訪，林姓員警奉派執行交整勤務，被撞當時正在操作紅綠燈號誌箱，沒想到一輛由徐姓男子駕駛的自小客車不明原因往外偏移至路口猛撞員警，致使林姓員警當場噴飛，造成臟器外露及右大腿開放性骨折，隨後被緊急送往陽明交通大學附設醫院蘭陽院區進行搶救，目前生命跡象不穩定，而礁溪警分局將於明（6）日上午9點在該分局召開記者會說明事件過程及後續情況。