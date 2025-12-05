執行副總統視察宜蘭交管勤務 24歲警遭貨車猛撞「臟器外露」命危

警員副總統視察交管勤務，疑似因下雨視線不良，遭小貨車衝撞命危。示意圖，廖瑞祥攝



副總統蕭美琴今天（12/5）到宜蘭視察，下午6時許從礁溪前往頭城途中，在頭城青雲路二段執行勤務的24歲林姓警員，遭一輛小貨車撞擊，事故造成林員臟器外露、右大腿開放性骨折，立即被送往陽明大學附設醫院蘭陽院區搶救。

事發當下天色昏暗，加上雨天視線不良，林姓警員與同仁正在進行號誌管控，一輛小貨車突然撞了過來，林姓警員閃避不及，當場被輾到車底，由於附近沒有監視器，警方正在釐清事發經過。小貨車駕駛經酒測無酒駕。

林姓警員送醫後狀況危急，生命徵象不穩定，醫院團隊正全力搶救中。

針對這起意外，總統府發言人郭雅慧表示，副總統知道後，已請陳金德政委及陳俊宇委員前往關心，後續也會密切注意員警狀況，祈願一切平安。

