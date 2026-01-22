執行力太差! 新竹市多處停車場前瞻預算逾期將收回

地方中心／新竹報導

新竹市區的停車位，每逢週末假日，一位難求！現在卻傳出，有多個停車場的補助、新建工程，恐怕面臨卡關。其中，包括流標四次的延平路地下停車場，還有因工程停擺的國際展演中心停車場。導致中央前瞻預算，所編列的2.07億補助款，恐面臨逾期收回的窘境。綠營議員陳建名痛批，市府的執行力，實在太差。

停車場裡，車輛不斷進出，每逢周末假日，更是一位難求。不過，現在卻傳出，因為新竹市政府未完成招標案，導致多個停車場的新建工程恐怕面臨卡關。民眾表示，停車場的確是有必要啦，只是說怎麼去使用，停車場(新建)對新竹市來講，的確是有需要(更多)停車場，市民可以更方便。民眾抱怨，新竹市區的停車場，實在好難找。立法院交通委員會，19日由立委林國成率隊考察，新竹市交通建設。

針對新竹市區，多個停車場進行會勘。其中，延平路地下停車場，歷經"四次流標"未完成招標，國際展演中心的停車場，則是因為工程停擺。導致中央前瞻建設補助的2.07億元，因年度預算已經逾期，將被中央收回補助款。綠營議員陳建名，引述民眾黨的林國成，所說過的話，痛批高虹安，考試不及格的要留任，這是什麼邏輯。新竹市議員(民)陳建名表示，市府招標不力，又提不出具體的調整方案，卻把責任整個歸咎到補助期限補助單位，那我想高虹安的團隊，對於市政建設推動的執行力跟執行效率，一再地讓人感到搖頭嘆氣。新竹市長高虹安表示，確實在市場的波動上，對於地方政府來說，也是有難言之隱，這部分也希望中央，還是能夠盡速再考慮一下，能夠將補助款，繼續提供給地方政府。

市長高虹安把責任推得一乾二淨，竟喊話中央，希望繼續補助地方。看在市民的眼裡，不知做何感想。

