執行緊急程序訓練！南韓「超級眼鏡蛇」戰鬥直升機墜毀 機上2准尉送醫不治

南韓今（9）日上午驚傳一起空難事故！韓國陸軍一架AH-1S「超級眼鏡蛇」戰鬥直升機在京畿道加平郡距離基地約800公尺處墜毀，導致機上2名成員重傷，緊急送醫後仍宣告不治。

根據韓聯社報導，該架失事戰鬥直升機隸屬於韓國陸軍第15航空團，於上午9時45分左右起飛，事發當時正在進行例行的緊急程序訓練，沒想到在上午11時4分左右失事墜毀；事故導致2名成員重傷，且被發現時心跳已停止，最終送醫不治。

據了解，機上2名成員為50多歲的正駕駛，與30多歲的副駕駛，2人均是准尉。該戰鬥直升機墜毀後並未出現起火與爆炸情形，事故發生原因有待相關單位近一步釐清。軍方也暫停同類型所有直升機的訓練。



