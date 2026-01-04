執行署台南聯合法拍1/6登場 2019年保時捷豪車首拍

〔記者王俊忠／台南報導〕行政執行署台南分署今年首度法拍會，將於1月6日上午10點起在台南市中西區忠義路1段125巷12號2樓拍賣室舉行。此次動產拍賣物品有2019年份的PORSCHE MACAN、2016年SMART汽車、馬自達汽車及亞鑫皮件公司100萬股的股票等，歡迎民眾競標，當天從上午9點30分起開始登記，10點起正式競價拍賣。

台南分署指出，本次動產拍賣活動最吸睛的物件為2019年份PORSCHE MACAN，排氣量1984CC，該車滯欠燃料費6180元、罰鍰2萬4100元，合計3萬280元，本次為第1次拍賣，訂有底價，歡迎有興趣的買家前來應買。

台南分署提醒，有意參與本次競價拍賣的民眾，請於應買前詳細了解拍賣公告上的記載，1月6日當天並請記得攜帶您的國民身分證，交給工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，是不能參與競價拍賣的！

