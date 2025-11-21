執行署彰分署攜手CPBL 將反詐教育與拍賣會帶進校園





法務部行政執行署彰化分署為傳遞「執行有愛、公義無礙」的核心價值，並將反詐騙與守法觀念向下扎根，於本週由郭景銘分署長親自帶領同仁，前往南投市南投國小舉辦校園巡迴宣導。活動一開始，郭景銘分署長向小朋友強調建立法治觀念的重要性，並預告CPBL 中華職業棒球大聯盟將捐贈職棒選手使用的練習球給學校棒球隊，讓孩子們臉上充滿了興奮與期待。

行政執行官先介紹公義與關懷兼具的執行方式，分署同仁接著以生動逗趣的話劇，模擬執行人員對酒駕義務人現場執行及查封動產的程序。話劇中穿插與學生的互動式問答，同學紛紛舉手搶答，將守法的重要性與辨識詐騙行為的方法巧妙植入孩子心中。宣導活動的最後，更安排讓學生體驗模擬拍賣程序，拍賣品是中華職棒聯盟熱情贊助的職棒明星簽名球，在拍賣官專業的引導下，同學們一開始就熱絡喊價，透過不斷集資加碼競標，過程熱鬧有趣，讓同學們實際體會感受行政執行法拍業務，跳脫傳統刻板的宣導框架。

廣告 廣告

彰化分署攜手中華職棒大聯盟 將反詐教育與拍賣會帶進校園

活動在熱烈的氣氛中圓滿落幕，郭景銘分署長及中華職棒聯盟王惠民副秘書長並致贈練習球及簽名球給南投國小，為這次宣導活動畫下完美的句點。本次分署與中華職棒攜手合作，由聯盟王惠民副秘書長在場見證，共同為推動學生棒球運動盡一份心力，並透過宣導活動，期望讓孩子們了解行政執行機關的工作性質與使命，培養守法意識並學習防範詐騙。

分署長郭景銘表示，守法公民的養成必須從小扎根，也希望學生能將當天宣導活動中所學到的反詐騙知識帶回去與家人分享。未來，彰化分署將持續攜手不同的社會團體走進校園，致力於讓學生藉由不同的方式學習法遵，深化法治觀念的普及。

※【台灣好新聞】提醒您 開（騎）車不喝酒 喝酒不開（騎）車！※

更多新聞推薦

● 檢出自星國進口化粧品原料含蘇丹紅 食藥署公布14家業者產品有疑慮