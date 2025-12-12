執行署彰化分署深入武界部落傳遞法治教育 職棒聯盟攜手送愛校園





法務部行政執行署彰化分署為傳遞行政執行機關「執行有愛、公義無礙」的核心價值，並將反詐騙與守法觀念深入偏鄉部落，於日前由郭景銘分署長親自帶領行政執行官及分署同仁，深入南投縣仁愛鄉武界部落的法治國小，舉辦了一場別開生面的校園巡迴宣導活動。

為了讓行政執行業務不是冰冷的法條文字，彰化分署同仁帶來一齣生動、逗趣的法治宣導話劇，模擬執行人員現場查封程序。透過豐富的肢體語言與幽默的對白，讓台下的布農族學童看得目不轉睛，笑聲連連。戲劇中巧妙穿插了互動式問答，引導同學們踴躍表達想法，透過解說與雙向交流，將行政執行機關的業務內容以及辨識詐騙行為的觀念深植於孩子心中。宣導活動的壓軸是有獎徵答時間，小朋友紛紛高舉小手搶答，答對的同學興奮地接過由中華職棒聯盟熱情贊助的小禮物，在寓教於樂的氛圍中劃下完美句點。

彰化分署深入武界部落傳遞法治教育 職棒聯盟攜手送愛校園

本次活動適逢法治國小歡慶耶誕節，中華職業棒球大聯盟也提供熱情支持與贊助。宣導活動結束後，郭分署長隨即受邀擔任法治國小耶誕重頭戲——英語歌曲比賽的評審，聆聽小朋友以布農族渾然天成的天籟美聲，演繹一首首動聽的英語歌曲。音樂比賽後，郭分署長代表中華職棒大聯盟，將職棒選手專用的練習球及珍貴的職棒明星簽名球致贈給法治國小棒球隊。這份來自中華職棒大聯盟的愛心，不僅充實了偏鄉學校的體育資源，更為推動學生棒球運動盡了一份心力。

彰化分署表示，為使培育守法公民的目標達到事半功倍的效果，必須走入校園、貼近學生。雖然學生目前不會直接接觸行政執行業務，但透過法治觀念的從小扎根，能培養其守法意識，進而影響家庭與部落，促進社會更良善的發展。未來，分署將持續秉持「公義與關懷」的精神，攜手不同社會團體，將法遵的種子散播到轄區的每一個角落。

