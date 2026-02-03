執行署拍賣太子集團不法所得 限量愛馬仕包84萬得標

太子集團創辦人陳志上（1）個月在柬埔寨被捕，已由中國接手將人帶返受審，但他涉及的跨國犯罪，台灣也淪為洗錢據點。北檢持續調查，至今發動8波搜索、約談破百人，如今在全案偵結前搶先拍賣不法所得。

參與競標者吳先生表示，「其實算第一次參與，以前沒有特別關注，比較鎖定的巴黎世家吧。」

參與競標者李先生說：「在網路上面會去找尋一下原價，是有預算上限，只是說不知道能不能達到那個底價。」

北檢囑託執行署士林分署辦理變價拍賣3日登場，一早湧入民眾參與，最吸睛的就是這款原價百萬的愛馬仕限量鱷魚皮鉑金包，以84萬得標，克羅心小包接力拍賣，競爭激烈。

變價拍賣的扣押物也有Prada、Goyard、巴黎世家等精品，以及多款Nike Jordan球鞋，但全案在台目前未有人報案受害，全案也沒起訴，提前拍賣是否符合程序？

台北地檢署檢察長王俊力表示，「我們絕對不能夠讓他們因為犯罪，還可以坐享這些犯罪的所得來花費，甚至來享受。因此我們查扣之後，要把它拍賣變價。」

非本案律師施宥宏說：「最後面判決結果是有罪的，那這些拍賣所取得的價金就會被收繳國庫；判決結果是無罪的話，這些所取得的價金就會全額發回給這個嫌疑人。」

其實這回法拍只是其中一部分，北檢扣下的不法所得還有30多輛豪車，像是被稱做山豬王、要價上億的布加迪車款、勞斯萊斯幻影與麥拉倫等限量超跑，2月25日將在警專登場。