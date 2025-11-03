執行署新北分署11/11拍賣64公斤黃金 史上規模最大

（中央社記者曹亞沿新北3日電）法務部行政執行署新北分署將在11月11日舉辦拍賣會，一次釋出共90品項、重達64公斤的黃金，為行政執行機關歷來規模最大的黃金拍賣會。

法務部行政執行署新北分署發布新聞稿指出，為落實政府「五打七安」政策、強力執行鉅額欠稅案件，保障國家財政收入，11月11日上午10時將舉行拍賣會，一次釋出總重高達64公斤的黃金，為行政執行機關歷來規模最大的黃金拍賣會。

這次拍賣的黃金共90個品項，包括49塊知名品牌瑞士Metalor美泰樂金條，每塊重約1公斤，純度為AU 99.99%；還有22塊黃金磚，重量介於137克至1496克；16條黃金純條，每條約187克；2塊金元寶及1顆小金豆等，總重量高達64公斤，分22標進行拍賣，市值可觀。

新北分署指出，因設址雙北地區的11家貴金屬公司，欠繳97年度至101年度營利事業所得稅暨營業稅罰鍰，目前繫屬中案件尚欠金額合計高達新台幣7億7417萬餘元，由財政部北區國稅局及財政部台北國稅局移送行政執行，由新北分署進行拍賣。

新北分署提醒，拍賣會將在11月11日上午10時在新北分署11樓會議室舉行，有意願參加的民眾請先至12樓「為民服務中心」登記應買，並應交付保證金新台幣100萬元的金融機構本行票據。（編輯：李淑華）1141103