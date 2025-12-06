執行蕭美琴交管勤務遭撞！宜蘭24歲警休假被召回家屬痛「沒別人了嗎」 總統府發聲了

宜蘭一名24歲員警在執行維安交管期間遭廂型車撞上重傷。（翻攝畫面）

副總統蕭美琴昨（5日）赴宜蘭視察，晚間卻傳出一名24歲林姓警員在頭城青雲路執行交通號誌管控時，遭偏離車道的廂型車猛力撞上，情況危急，所幸在搶救後生命徵象恢復穩定，已轉往加護病房。家屬表示，兒子當天是休假，卻突然被召回，對於發生意外難以接受，總統府方面也做出回應了。

管控交通號誌 警突遭廂型車猛力撞擊臟器外露

據報，礁溪所林姓警員5日晚間6點多在頭城鎮青雲路2段59號執行號誌控管，突然一輛廂型車偏離車道撞上，林員被卡在車底，身受重傷、右腳骨折、腹部臟器外露，緊急送往陽明交通大學附設醫院搶救。

林姓警員為何被撞？ 肇事駕駛說不清

肇事的廂型車駕駛為39歲徐姓男子，來自新竹的他平時開租賃箱型車載客，但當天是和妻子要去礁溪泡湯，疑似當時天色昏暗視線不佳，徐男突因不明原因撞上路邊執行維安交管的員警，他供稱自己就是直直的開，不知為何撞上。徐男初步酒測沒有酒駕，但車上也沒有行車紀錄器，警方將進一步調查確切的事發原因。

總統府發聲關心 宜蘭出身陳金德趕往醫院

事關副總統維安勤務，總統府發言人郭雅慧表示，副總統蕭美琴知道後已請來自宜蘭政務委員陳金德和宜蘭立委陳俊宇前往關心，後續也會密切注意員警狀況，祈願一切平安。

來自新北三重的林姓警員從警4年，父親也是一名退休警察，父母和女友昨在事故發生後接到通知立刻趕到醫院，心急如焚守在急診室。

林員本來休假被召回？ 警方這樣說

媽媽表示，好不容易挨了30幾年等到爸爸退休，沒想到兒子從警發生意外；林父當面向陳金德請託，希望全力協助搶救兒子，但也質疑兒子當天本來休假，卻突然被召回上班才會出事，「沒有別人了嗎？」直呼看到兒子受傷疼痛他們很捨不得。警方則回應，因副總統蕭美琴到宜蘭視察需動用較多警力，才把休假警員調出來交管。

