執行蕭美琴交管勤務 宜蘭24歲警遭廂型車猛撞命危

[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合報導

副總統蕭美琴今（5）日到宜蘭視察，礁溪派出所一名24歲林姓員警傍晚執行交管勤務時，在頭城鎮青雲路2段撞一輛廂型車撞擊，造成林姓員警臟器外露、右大腿開放性骨折重傷，緊急被送往陽明交通大學附設醫院蘭陽院區急救，尚未脫離險境。

礁溪警分局礁溪所一名24歲林姓員警傍晚執行交管勤務時，在頭城鎮青雲路2段一處路口撞廂型車撞擊，命危送醫。（圖／翻攝畫面）

據了解，林姓員警為礁溪警分局礁溪所員警，從警4年，當時蕭美琴前往礁溪視察，他負責青雲路2段一處路口號誌控管勤務，傍晚6點20分在執勤時，突然遭一輛租賃的7人座廂型車衝撞，警消人員獲報趕往現場將他救出，他臟器外露，右大腿也有開放性骨折，傷勢非常嚴重，立刻被送往醫院搶救。

警方調查，肇事的39歲徐姓駕駛來自新竹，與妻子到宜蘭遊玩，當時租了車要前往礁溪泡湯，途中不慎偏離車道撞上員警。男子經酒測並沒有酒駕，不過他受到驚嚇，還無法完整描述事發經過，僅表示是一時恍神，由於租賃車上沒有行車紀錄器，附近也無監視器，肇事原因仍待釐清。

據了解，林姓員警是新北市三重人，家屬晚間已趕到醫院，代理縣長林茂盛也前往醫院了解狀況。宜蘭縣警局已成立專案小組調查事故經過，並將全力協助家屬處理後續事宜。

肇事的39歲徐姓駕駛來自新竹，與妻子到宜蘭遊玩，租車前往礁溪泡湯，途中不慎偏離車道撞上員警。（圖／翻攝畫面）





