執行蕭美琴交管勤務！ 警遭民眾車撞搶救中

副總統蕭美琴於5日前往宜蘭進行視察活動期間，一起交通意外引發社會關注。一名24歲林姓員警在執行交通管制勤務時，遭一輛黑色九人座廂型車撞擊，造成右大腿開放性骨折，目前正在醫院緊急搶救中。員警家屬表示，該員警原本休假卻被調派執勤，令人心痛不已。對此，總統府已發聲明，副總統蕭美琴已請行政院政務委員陳金德及立委陳俊宇前往關心傷者情況。

蕭美琴當日行程包含前往礁溪助選民進黨2026縣長參選人林國漳，同時也探視知名的「物資超人」李耀全，並參訪頭城一處安養院，與住民們一起拿彩球，隨著韓國歌曲舞動互動。然而，就在前往頭城的路上，發生了這起不幸事件。根據監視器畫面顯示，一輛黑色九人座廂型車行駛途中不斷往一旁飄移，最終撞上正在執行交通管制勤務的員警。

目擊者林小姐描述，聽到碰撞聲後出來查看，發現警察掉到水溝裡面。這名年僅24歲的林姓員警來不及閃避，當場遭到嚴重傷害，被緊急送往醫院救治。員警的父親趕到醫院後情緒激動地表示：「我們有多心痛，他休息為什麼要叫他來上班，難道沒有別人嗎？」家屬不解為何明明休假的員警還要被調派去控制交通號誌，是否與副總統來訪有關。

員警的女友在醫院外坐立難安，頻頻垂頭，手中緊握著員警的手錶和衣物，身體不斷顫抖，情緒相當不穩定。礁溪分局分局長黃靖堯表示，該員警在操控號誌箱紅綠燈的情況下遭到車輛撞擊。事發現場可見，肇事廂型車撞壞了號誌控制箱，導致紅綠燈整個歪斜。

警方調查發現，肇事駕駛是租車到礁溪泡湯的遊客，疑似不慎偏離車道才撞倒員警。由於事發地點周邊缺乏監視器，警方仍在持續調查釐清確切的事發原因。行政院政務委員陳金德在醫院不斷安撫家屬情緒，代表副總統表達關心之意。

