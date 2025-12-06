執行蕭美琴交管勤務！ 24歲重傷警休假改上班 父淚批：都沒人嗎

受傷的員警平時非常熱心，時常協助需要幫忙的長者。（圖／TVBS）

宜蘭一名24歲林姓員警在執行副總統蕭美琴交管勤務時遭車撞重傷，緊急送醫救治。這位警專38期畢業、從警4年的年輕警察，原本休假卻因溫泉季活動及特勤勤務而調整上班。醫院集結六大科醫療團隊進行3小時手術後，林姓員警已暫時脫離險境，但仍需長期休養。這起事件不僅牽動家屬及同袍的心，也引發對執勤員警安全保障的關注。

受傷的員警平時非常熱心，時常協助需要幫忙的長者。（圖／TVBS）

這位服務於礁溪派出所的林姓員警，平日工作認真且熱心助人，經常協助迷途老人返家或關心獨居長者，因熱心助人的事蹟曾登上礁溪分局臉書。礁溪所副所長簡羣育表示，林姓員警非常有愛心，經常協助迷路的老人返家，或在工作時特別注意是否有獨居老人需要幫助，與同事相處也十分融洽，來到派出所後還會主動學習各類案件偵辦技巧。

事發當天，林姓員警雖原本休假，但因溫泉季活動及副總統蕭美琴交管勤務而調整上班。這個安排雖符合規定，卻讓同為警界退休人員的父親感到心痛。林父哽咽表示：「他休假，怎麼會叫他來上班？都沒有別人了嗎？有多少人做多少事就好，一定要叫休假的嗎？」面對兒子的傷痛，林父難掩悲傷地說：「他在痛，我有多麼捨不得，我多心痛。」

陽明交大醫院院長黃志賢說明林姓員警的傷勢情況：「他撞了前面那個傷口，很大面積的破壞，血肉模糊，雖然一時之間不容易整理，但我們後續幫他治療。很幸運地他沒有臟器暴露或者是損傷。」醫院集結六大科醫療團隊，經過3小時手術後，於凌晨12點多將林姓員警轉院至台北榮總繼續治療。

雖然林姓員警目前已脫離險境，但未來恐怕需要很長一段時間才能完全復原。這起事件也引發社會對警方路邊執勤安全的關注。

