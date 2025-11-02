執行行人友善、有序專案見成效 基事故件數與死傷人數 雙減45%

基隆市推動「行人友善」、「行人有序」專案奏效，114年1至10月，行人事故件數與死傷人數大幅減少4成以上。（圖：基隆市警察局製作）

基隆市自112年起，率全國之先啟動「行人友善專案」，113年再推動「行人有序專案」，執行績效卓著，114年截至10月止，行人事故件數與死傷人數，均較去年同期大幅下降，雙雙減少約4成5，有效保障民眾行的安全。

基隆市長謝國樑上任後，秉持「行人安全優先」理念，積極推動人本交通環境改革，打造基隆成為行的安全、走的安心的城市。自112年1月20日起，率全國之先首創「行人友善專案」，透過整平騎樓、設置庇護島與行穿線優化等措施，全面提升市區步行空間品質；113年11月起，市府又再推出「行人有序專案」，除強化行人穿越道路的宣導外，也同步啟動勸導與執法雙軌機制，讓「友善」與「有序」併行不悖。

基隆市警察局自114年4月起，為進一步改善基隆道路狹窄、違停影響視距等交通安全問題，特別啟動「路暢專案」，針對併排停車、岔路口違停、違規占用行人穿越道等行為，持續強化取締及巡查，逐步清除影響行人安全的潛在風險。

基警交通隊統計，114年截至10月止，警方共取締行人違規6497件，較113年同期749件，增加了5748件，增幅高達867%；另外，行人交通事故則由113年同期的297件，降至163件，減少134件，降幅達45.12%，進而從數據曲線可明顯看出，隨著市府強化宣導與執法力道，違規行為大幅下降，行人事故件數同步驟減，顯示政策方向正確、執行成效顯著。

經由交通隊資料進一步分析，今年1至3月為「行人友善」宣導期，市府與警方持續透過學校宣導、社區座談、路口宣導行動與媒體曝光等方式，加深市民對路權觀念的理解；自4月起，「行人有序」政策正式進入執行階段，民眾遵守交通規則的意識與習慣逐漸養成，以致於4至10月行人傷亡總數急降至63人，每10萬人交通事故死傷人數僅17.47人，初估為全島最低，基隆正式躍升為全台「行人最安全的城市」。