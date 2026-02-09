「執行2任務」換3月鄭習會？ 鄭麗文駁斥子虛烏有

月初國民黨由副主席蕭旭岑領軍，到中國進行智庫交流，被解讀是為了幫「鄭習會」鋪路。有平面媒體報導，只要國民黨能完成中方交辦事項，包含定調「和平框架」必須以中國的統一為指針，以及持續阻擋軍購預算，國民黨主席鄭麗文就有望在3月中旬與習近平見面。不過，鄭麗文今（9）天親自駁斥，表示完全是子虛烏有。

蕭旭岑訪中喊「成果豐碩」 被疑替鄭習會鋪路

蕭旭岑率團到中國智庫交流，與中國政協主席王滬寧當面會晤，返台高調宣稱帶回豐碩成果，似乎就是替「鄭習會」提前鋪路。

如今傳出，最快3月中旬鄭麗文就有機會與習近平會面。根據平面媒體報導，鄭習會已悄悄排上時程，預計在3月14日中國「反國家分裂法」實施紀念日的前後登場。

不過前提是，國民黨必須全力推進王滬寧所交辦事項，外傳其中包含和平框架基礎，必須以中國的統一為指針，不容模糊地帶，也得確保持續擋下1.25兆國防軍購預算。

傳北京規劃3月中「鄭習會」有2大目標 鄭麗文駁斥

鄭麗文今天上網路節目駁斥傳聞，怒斥這是編故事、胡說八道、胡謅亂寫，根本是公然寫小說。鄭強調，這完全是子虛烏有，並指出這篇報導說明一件事，就是她做的事太正確，民進黨太害怕。

而鄭習會可能趕在四月「川習會」之前登場，北京當局恐怕是為形塑多數台灣民意站在中國一方，好跟美方談判。同時，中國對台工作會議也定調，今年是一國兩制推進關鍵年，更研擬成立台灣地方選舉工作小組，年底九合一大選將至，對台灣介入滲透恐將更勝以往。

台北／蔡昀彤、黃子庭、馮浩宇、郭致汎 責任編輯／洪季謙

