培力兒少從探索出發 黃偉哲期勉兒少代表激發城市新力量





為促進南市兒童及少年公共參與，臺南市政府社會局日前辦理「臺南市第8屆兒少代表共識營」活動，邀集南市兒少齊聚一堂，透過關係建立、制度介紹與提案討論等多元課程，增進彼此連結，並深化對兒少權益的認識。課程亦安排戶外探索教育體驗，讓孩子在不同情境下建立默契、提升互動，為後續的討論與提案奠定良好基礎。

黃偉哲市長表示，今年的共識營透過團隊建立、探索教育與議題討論等多元設計，完整呈現兒少參與的能量與潛力。從孩子們在探索教育中互相支持，到議題課程中主動提問、積極交流，都可以看見新世代對城市議題的敏感度與公共精神。兒少培力並非短暫的活動，而是一趟長期的陪伴旅程，市府會與兒少們一起走這條路，一步步把他們的觀察變成討論、再成為行動，讓兒少真正看見「自己的聲音會帶來改變」。

社會局長郭乃文指出，本次共識營以「認識自己．連結夥伴．參與改變」為主軸，在兩日課程中以靜態學習與動態體驗相互結合，從《兒童權利公約》核心概念、兒少代表權利義務介紹，到提案流程解析與討論技巧練習，協助兒少逐步理解制度運作。探索教育的安排更提供孩子們在自然場域中練習覺察、合作與反思，除有助於建立信任與團隊默契外，也透過活動引導兒少們展開更多對公共議題的思考與對話。

在兩天充實的活動中，兒少們從破冰到合作、從討論到提案，逐步形成默契，也在跨組交流與互動中建立友誼。在最後的成果分享時，各組以簡報或口頭方式呈現模擬提案，內容聚焦於校園安全、心理支持、城市交通等議題，展現孩子們對城市未來的關心與想像。社會局表示，未來將持續推動兒少公共參與機制，擴大兒少表達意見與參與政策的機會，協助孩子們發揮影響力，讓兒少的聲音成為形塑城市發展的重要力量，共同打造更友善、更幸福的臺南。

